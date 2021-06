Aqara lancia il suo primo interruttore smart a parete per l’Europa

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore di prodotti per la casa intelligente, annuncia il lancio dell’interruttore a parete smart Aqara H1 EU, il suo primo interruttore intelligente a parete destinato al mercato europeo e la sua prima linea di interruttori compatibili sia per le scatole elettriche a parete rotonde, sia per quelle quadrate da 86 mm. L’interruttore è disponibile nelle versioni a bilanciere singolo e doppio, con o senza neutro. Oltre a H1 EU, Aqara ha lanciato sul mercato europeo anche il recentissimo interruttore remoto wireless H1 (a doppio bilanciere).

Entrambi gli interruttori, sia il prodotto H1 EU a parete che quello H1 wireless, supportano il protocollo Zigbee 3.0 per una miglior stabilità, compatibilità, velocità di risposta ed efficienza energetica.1 Ed entrambi condividono il premiato design con struttura in metallo, che li rende più rigidi e resistenti. La combinazione dell’interruttore a parete H1 EU e dell’interruttore wireless H1 permette di creare configurazioni a due vie, senza eccessivo cablaggio, o anche di aggiornare impianti a due vie già esistenti trasformandoli in configurazioni smart, per consentire agli utenti di regolare l’illuminazione o altri dispositivi da due punti diversi, come accade con gli interruttori cablati a due vie, o persino da qualunque punto dell’ambiente, tramite comandi vocali o automazioni locali.

L’interruttore a parete H1 EU è compatibile con i principali ecosistemi per la smart home e gli assistenti vocali come Apple HomeKit, Amazon Alexa, l’Assistente Google, IFTTT e altro ancora.2 Grazie alla disponibilità delle versioni dotate o meno di neutro, questa soluzione è adatta a quasi tutti i tipi di abitazioni; i modelli dotati di neutro supportano ulteriori caratteristiche, quali il monitoraggio dei consumi energetici e la funzionalità salvavita. Altre funzionalità dell’interruttore a parete H1 EU includono:

Possibilità di conversione in interruttore wireless : il pulsante dell’interruttore può essere rimappato per consentire di disporre di un ulteriore “interruttore wireless”, con illuminazione o altri dispositivi controllabili tramite automazione;

: il pulsante dell’interruttore può essere rimappato per consentire di disporre di un ulteriore “interruttore wireless”, con illuminazione o altri dispositivi controllabili tramite automazione; Protezione termica : a garanzia della sicurezza e della tutela delle abitazioni degli utenti;

: a garanzia della sicurezza e della tutela delle abitazioni degli utenti; Settaggio dell’indicatore LED: per configurare l’indicatore LED tramite l’ app Aqara Home. È possibile scegliere di spegnerlo completamente oppure di accenderlo quando l’interruttore è in posizione ‘On’ o viceversa.3

L’interruttore H1 è un dispositivo remoto compatibile con HomeKit per controllare i dispositivi Aqara e altri accessori HomeKit, o per varie configurazioni della casa intelligente. È dotato di doppio bilanciere e riconosce 7 azioni configurabili, come clic singolo, doppio clic, pressione prolungata e doppia pressione dell’interruttore. Supporta anche la modalità clic ad alta velocità, che riduce il tempo di risposta fino a 50 millisecondi.4 L’interruttore wireless H1, inoltre, è alimentato da una batteria con autonomia di 5 anni, finora la più estesa tra tutti i dispositivi Aqara di questa tipologia.

L’interruttore a parete H1 EU e l’interruttore wireless H1, secondo le previsioni, saranno disponibili in numerosi paesi europei e asiatici tramite i distributori Aqara autorizzati nei prossimi mesi. È consigliabile verificare la disponibilità dei prodotti contattando i distributori regionali.

Per ulteriori informazioni sull’interruttore a parete H1 EU e sull’interruttore wireless H1 visitare il sito web dell’azienda.

1 È necessario un hub Zigbee 3.0 Aqara compatibile (come Hub M1S, Hub M2 e Camera Hub G2H). 2 L’integrazione con alcuni ecosistemi di terze parti potrebbe non essere disponibile al momento del lancio. 3 Non tutte le opzioni citate sono disponibili per la versione senza neutro. 4 Nella modalità clic ad alta velocità sono supportati solo i clic singoli.

Informazioni su Aqara

Fondato nel 2016, Aqara è un fornitore leader nel segmento della casa intelligente, con uffici a New York e Shenzhen, che propone soluzioni e prodotti completi per la smart home ottimamente progettati, convenienti e facili da usare. I modelli in catalogo comprendono diversi tipi di sensori, interruttori, sistemi di controllo delle tende e serrature per porte. L’azienda ha aperto nel mondo oltre 400 store Aqara Home, per offrire soluzioni di smart home ad alto livello di personalizzazione.

L’azienda continua a espandere la presenza globale negli Stati Uniti e in Europa, Russia, Cina e nel sud-est asiatico. I suoi dispositivi connessi sono diffusi in 192 paesi e territori, al servizio di oltre 2 milioni di clienti. Obiettivo di Aqara è rendere disponibile la tecnologia della casa intelligente per tutte le utenze del mondo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web dell’azienda e seguire Aqara sulle piattaforme social.

Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

