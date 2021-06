Annuncio del vincitore del gran premio del concorso IBM Watson AI XPRIZE da 5 milioni di USD

La tecnologia vincente di Zzapp Malaria dimostrerà come l’uomo può lavorare con l’IA per far fronte alle sfide globali

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–XPRIZE, leader mondiale di progettazione e conduzione di competizioni a fine d’incentivo per la soluzione delle grandi sfide dell’umanità e IBM Watson, la tecnologia IBM per l’IA applicata al commercio oggi hanno annunciato il vincitore del gran premio della sfida IBM Watson AI XPRIZE del valore di 5 milioni di USD. Inaugurato nel 2016, il concorso globale quinquennale mirava ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) e a suscitare dimostrazioni creative, innovative e audaci della tecnologia, che siano davvero scalabili, per risolvere le grandi sfide della società.

Vincitrice degli onori del primo posto è Zzapp Malaria, al secondo posto è Aifred Health, seguita da Marinus Analytics. Questi finalisti sono stati selezionati da un repertorio di 10 semifinalisti dopo le presentazioni delle loro soluzioni a una giuria durante un evento tenutosi al quartier generale TED a New York l’anno scorso. Un gran premio di 3 milioni di USD, un premio per il secondo classificato da 1 milione di USD e un premio da 500.000 USD per il terzo saranno conferiti alle squadre. In totale sono state oltre 150 le squadre di tutto il mondo che si sono iscritte al concorso.

“Dopo cinque anni di duro lavoro e dedizione, è con immenso piacere che XPRIZE annuncia Zzapp Malaria vincitrice del gran premio IBM Watson AI XPRIZE”, ha detto Anousheh Ansari, CEO di XPRIZE. “Zzapp Malaria, Aifred Health e Marinus Analytics sono in prima linea del progresso IA e auspichiamo di vedere di prima mano l’impatto positivo che avranno sul nostro futuro.”

“Ognuno dei tre finalisti di IBM Watson AI XPRIZE esibisce quello che è possibile fare quando si usa la potenza dell’IA per affrontare alcune delle più dure sfide del mondo”, ha detto Daniel Hernandez, direttore generale di IBM Data e IA. “È fonte d’ispirazione come le tecnologie IA che abbiamo sviluppato in IBM aiutino queste organizzazioni a realizzare e scalare le loro buone soluzioni tecnologiche per provocare un cambiamento positivo nella società.”

Zzapp Malaria ha la sede centrale a Tel Aviv (Israele) e s’impegna nella lotta per l’eliminazione della malaria. La tecnologia IA della squadra è volta ad affrontare le principali sfide derivanti dalle campagne per l’eliminazione della malaria, creando modelli personalizzati, costruiti con strumenti come IBM Watson Studio for Cloud Pak for Data, per predire il numero delle pozze d’acqua causate da eventi meteorici, facendo sì che ottimizzi il tempo di lancio delle operazioni larvicide.

Marinus Analytics (con sede a Pittsburgh, Pennsylvania): Azienda i cui proprietari sono donne, fondata nel 2014 proveniente da Carnegie Mellon Robotics, che è guidata da una sola missione sociale: combattere il traffico di essere umani. La soluzione proposta, Traffic Jam, è una serie di strumenti analitici che risparmia ore e a volte giorni di indagini, per trovare trafficanti e recuperare le vittime, trasformando rapidamente i big data in informazioni fruibili dalle istituzioni. Marinus Analytics ha usato IBM Watson Discovery e IBM Watson Assistant per estendere la sua applicazione Traffic Jam e aiutare l’indagine sulle frodi finanziarie e il flusso di profitti illeciti verso gruppi criminali internazionali.

Aifred Health (con sede a Montréal, Canada): Azienda che opera nel sanitario digitale e si dedica al sostegno delle decisioni digitali sulla salute mentale, a partire dalla depressione. La soluzione dell’équipe usa l’IA per apprendere da migliaia di pazienti e aiutare a personalizzare la cura, riducendo il tempo necessario perché i pazienti raggiungano la guarigione. IBM Watson Health fornisce ad Aifred Health milioni di documenti di dati frutto di osservazione della depressione, per migliorare i suoi modelli ML.

Per determinare il vincitore, XPRIZE AI ha adunato una giuria globale di rappresentanti da tutto il mondo. La giuria ha valutato ogni équipe in base alle relative prestazioni nelle seguenti quattro dimensioni: ottenimento di un impatto tecnico, prova d’impatto sul mondo reale, scalabilità dell’impatto sul mondo reale ed etica e sicurezza.

Le équipe vincenti sono state annunciate oggi in società con WIRED, durante la conversazione informale IBM Watson AI XPRIZE, AI For Good a cui ha preso parte Anousheh Ansari, CEO di XPRIZE e Seth Dobrin, responsabile in capo per IA di IBM. I due hanno trattato la sfida e l’importanza dell’IA per il futuro dell’umanità. Quale parte del suo partenariato con WIRE, XPRIZE ha aperto un voto pubblico per l’équipe più fonte d’ispirazione e Zzapp Malaria è stata selezionata vincitrice. Si può assistere all’intera conversazione informale e vedere altri contenuti mediante il centro di smistamento contenuti di WIRE, facendo clic qui.

XPRIZE, organizzazione senza scopo di lucro ai sensi della sezione 501(c)(3) del codice fiscale degli Stati Uniti, è il leader mondiale nella configurazione e implementazione di modelli di concorso innovativi finalizzati a risolvere i problemi più pressanti del mondo.

Watson è la tecnologia IA di IBM per l'impresa, che aiuta le organizzazioni a prevedere per meglio plasmare i risultati futuri, automatizzare i processi complessi e a ottimizzare il tempo dei dipendenti.

