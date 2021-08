Analog Devices e Maxim Integrated annunciano l’autorizzazione dell’antitrust cinese per la fusione

WILMINGTON, Mass. & SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) e Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) hanno annunciato oggi che l’amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato ha dato l’autorizzazione antitrust per l’acquisizione di Analog Devices di Maxim, annunciata in precedenza.

La transazione ha ricevuto tutte le autorizzazioni normative richieste. Analog Devices e Maxim prevedono che la transazione si chiuderà il 26 agosto 2021 o intorno a tale data, dipendentemente dalla soddisfazione delle restanti condizioni di chiusura abituali.

Informazioni su Analog Devices

Analog Devices (NASDAQ: ADI) è un’azienda leader a livello mondiale di semiconduttori ad alte prestazioni ed è impegnata nella soluzione delle sfide tecniche più complesse. I prodotti Analog Devices danno la possibilità di interpretare il mondo che ci circonda, creando una connessione tra fisico e digitale per mezzo di tecnologie d’avanguardia che rilevano, misurano, alimentano, collegano e interpretano le grandezze del mondo reale. Visita il sito http://www.analog.com

Informazioni su Maxim Integrated

Maxim Integrated è una società di ingegneria che ha l’obiettivo di risolvere i problemi più difficili del progettista al fine di potenziare l’innovazione del design. Il nostro ampio portafoglio di semiconduttori ad alte prestazioni, combinato con strumenti e supporto di livello mondiale, offre soluzioni analogiche essenziali, tra cui dispositivi per supportare una efficiente gestione di potenza, misurazione di precisione, connettività affidabile e protezione robusta insieme ad un’elaborazione intelligente. I progettisti in settori applicativi come l’automotive, le comunicazioni, consumer, i data center, l’assistenza sanitaria, l’industria e IoT si affidano a Maxim per aiutarli a sviluppare rapidamente progetti più piccoli, più intelligenti e più sicuri. Per saperne di più, visitare http://www.maximintegrated.com

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, che riguardano una varietà di argomenti, tra cui, per esempio, dichiarazioni riguardanti l’acquisizione proposta da Analog Devices, Inc. (“ADI”) di Maxim Integrated Products, Inc. (“Maxim”) e la data di chiusura prevista per la transazione proposta. Le dichiarazioni che non sono fatti storici, comprese le dichiarazioni sulle convinzioni, i piani e le aspettative di ADI e Maxim, sono dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative di ADI e Maxim e sono soggette a una serie di fattori e incertezze, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali spesso contengono parole come “aspettarsi”, “anticipare”, “intendere”, “pianificare”, “credere”, “sarà”, “stimare”, “sarebbe”, “obiettivo” ed espressioni simili, così come variazioni o negazioni di queste parole. I seguenti importanti fattori e incertezze, tra gli altri, potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli descritti in queste dichiarazioni previsionali: mancato soddisfacimento delle condizioni rimanenti per la chiusura della transazione tra ADI e Maxim, nei tempi previsti o del tutto; l’incertezza su durata, portata ed impatti della pandemia causata da COVID-19; incertezza politica ed economica, incluso qualsiasi vacillamento delle condizioni economiche globali o della stabilità del credito e dei mercati finanziari, riduzione della fiducia dei consumatori e diminuzione della spesa dei clienti; indisponibilità di materie prime, servizi, forniture o capacità produttiva; cambiamenti nell’ambito geografico di vendita o nel mix di prodotti o clienti’; cambiamenti nelle classificazioni delle esportazioni, nelle regolamentazioni di importazione ed esportazione o nei dazi e nelle tariffe doganali; cambiamenti nelle stime di ADI o Maxim sulla loro aliquota fiscale prevista in base alla legge fiscale corrente; la capacità di ADI di integrare con successo le attività e le tecnologie di Maxim; il rischio che i benefici e le sinergie previsti della transazione proposta e le prospettive di crescita della società combinata possano non essere pienamente realizzati in modo tempestivo, o per niente; risultati avversi in questioni di contenzioso, compreso il potenziale di contenzioso relativo alla transazione proposta; il rischio che ADI o Maxim non siano in grado di trattenere e assumere personale chiave; il rischio associato ai tempi di chiusura della transazione proposta, compreso il rischio che le condizioni della transazione non siano soddisfatte in modo tempestivo o per niente, o la mancata chiusura della transazione per qualsiasi altra ragione, o la mancata chiusura alle condizioni previste, compreso il trattamento fiscale previsto; difficoltà o spese impreviste relative alla transazione, la risposta dei partner commerciali e la mancata o ridotta condivisione di informazioni come risultato dell’annuncio e della pendenza della transazione; incertezza sul valore a lungo termine delle azioni ordinarie di ADI; l’impatto nella gestione delle attività connesse alla transazione. Per ulteriori informazioni su altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali, si prega di fare riferimento ai rispettivi rapporti periodici di ADI e Maxim e ad altri documenti depositati presso la Securities Exchange Commission, compresi i fattori di rischio contenuti nei più recenti rapporti trimestrali di ADI e Maxim riportati nel modulo 10-Q e nei rapporti annuali riportati nel modulo 10-K. Le dichiarazioni previsionali rappresentano le attuali aspettative del management e sono intrinsecamente incerte e vengono fatte solo alla data del presente documento. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, né ADI né Maxim si impegnano o assumono alcun obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, sia per riflettere eventi o circostanze successive o altro.

(ADI-WEB)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per ADI

Investitori:



Mr. Michael Lucarelli



+1 781-461-3282



investor.relations@analog.com

Media:



Ms. Brittany Stone



+1 917-935-1456



Brittany.Stone@teneo.com

Contatti per Maxim

Investitori:



Ms. Kathy Ta



+1 408-601-5697



kathy.ta@maximintegrated.com

Media:



Ms. Ferda Millan



+1 408-601-5429



Ferda.Millan@maximintegrated.com