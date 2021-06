A livello globale il 10% delle automobili e il 20% degli schermi TV utilizza tecnologia WICOP … “Ingiunzione permanente contro 13 marchi per violazioni dei brevetti WICOP”

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), leader mondiale e innovatore nella produzione e nella tecnologia LED, ha annunciato che il tribunale del distretto del New Jersey ha emesso una sentenza di accordo tra le parti e un’ingiunzione permanente per la violazione di 12 brevetti Seoul Semiconductor nei confronti di 13 marchi di prodotti LED per illuminazione automotive venduti attraverso i canali di distribuzione di ricambi automobilistici.





WICOP è una rivoluzionaria tecnologia brevettata progettata in modo compatto con attacco semplificato della lente senza collegamento con filo o packaging, che permette quindi una maggiore conducibilità termica e una durata utile più lunga. WICOP è stata presentata in anteprima mondiale nel 2015, quando Chung Hoon Lee, amministratore delegato di Seoul Semiconductor, ha invitato la stampa di tutto il mondo all’Intercontinental Hotel di Shanghai in Cina per lanciare i prodotti WICOP. Può essere montato direttamente nel package del semiconduttore o nel processo di montaggio del PCB, e la sua caratteristica tecnicamente più innovativa è la conveniente struttura della lente del proiettore: le sue dimensioni sono di 1/12 rispetto a un LED verticale o sottile.

La tecnologia WICOP è stata adottata su 102 modelli di automobili, corrispondenti a circa il 10% del mercato automobilistico globale, comprendente proiettori, luci di posizione e luci di svolta. È anche ampiamente utilizzata in prodotti di visualizzazione come schermi TV, smartphone e tablet; in particolare, la tecnologia WICOP è stata adottata su circa il 20% dei 220 milioni di schermi TV commercializzati nel 2020 a livello mondiale.

Progetti della tecnologia WICOP di Seoul Semiconductor Progetti Produzione di massa Approvazione del design Clienti Modelli Automotive 182 63 32 102 Visualizzazione 193 77 8 270

“La proprietà intellettuale dà speranza a giovani imprenditori e piccole imprese. Tuttavia, è molto deludente il fatto che addirittura solide aziende multinazionali utilizzino intenzionalmente prodotti che violano brevetti di altre aziende”, ha affermato Chung Hoon Lee, fondatore di Seoul Semiconductor. “La proprietà intellettuale è uno strumento incredibile che permette alle persone di rompere le barriere di classe, consentendo a piccole imprese e a giovani imprenditori di competere con altre aziende o concorrenti. Dalla rivoluzione industriale, il tasso di mortalità infantile è sceso dal 43% al 3%, mentre l’accesso all’elettricità ha raggiunto l’85% della popolazione mondiale e anche il tasso di analfabetismo si è ridotto notevolmente. Per questo motivo la proprietà intellettuale contribuisce a rende la vita più trasparente e sicura,” ha aggiunto Lee.

Seoul Semiconductor è il secondo produttore mondiale di LED, in una classifica che non tiene conto del mercato vincolato, e ha al suo attivo oltre 10.000 brevetti. Con un ricco portafoglio differenziato di prodotti, Seoul offre un’ampia gamma di tecnologie e produce in serie prodotti innovativi a LED per l’illuminazione interna ed esterna, per i settori automobilistico e IT, come telefoni cellulari, display per computer e altre applicazioni. Le tecnologie all’avanguardia sviluppate dall’azienda stanno diventando lo standard nel settore dei LED. L’azienda è leader nel mercato globale con WICOP, un LED privo di impacchettamento; Acrich, un LED ad alta tensione ad alimentazione CA; nPola, un LED con un’uscita 10 volte superiore a quella di un LED tradizionale; Violeds, un LED con tecnologia ultravioletta pulita; un LED a filamento basato su una tecnologia a emissione di luce in tutte le direzioni; il LED a spettro naturale SunLike, e molto altro ancora. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all’indirizzo www.seoulsemicon.com/en.

