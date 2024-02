1NCE aggiunge l’IoT ad alto contenuto di dati

1NCE è uno standard riconosciuto per la connessione di prodotti a basso contenuto di dati e ora sfida il paradigma del settore per l’ IoT ad alto contenuto di dati.

ad alto contenuto di dati. I casi di utilizzo di dati elevati, come le fotocamere, possono essere collegati al metodo 1NCE a una tariffa unica di $ 5 USD per GB in tutto il mondo.

BARCELLONA, ​​Spagna–(BUSINESS WIRE)–1NCE, una società che offre una piattaforma software per prodotti connessi, ha lanciato oggi l’IoT ad alto contenuto di dati per i suoi clienti a un prezzo globale senza costi o impegni vincoli. L’annuncio è stato dato durante la presentazione dell’azienda al Mobile World Congress di Barcellona.





1NCE ha rivoluzionato il settore della connettività IoT dal 2018. Oggi, più di 18.000 clienti in tutto il mondo utilizzano il software e i servizi di connettività di 1NCE. La sua licenza a vita si è rivelata perfetta per vari casi di utilizzo di pochi dati come, ad esempio, la misurazione intelligente, l’illuminazione stradale e il monitoraggio delle risorse.

Ora, con l’ introduzione di dati elevati, è possibile gestire un numero ancora maggiore di casi d’uso sulla piattaforma 1NCE. Per solo 5 dollari per GB, i clienti possono connettere i loro prodotti ad alto contenuto di dati – come video di sorveglianza e monitoraggio industriale – ovunque nel mondo con velocità fino a 25 Mb/s. Il prezzo unico globale può essere ottenuto come caratteristica per i clienti sulla piattaforma 1NCE.

Kenny Hawk, direttore operativo della empresa Mojio: “1NCE ha reso semplicissimo configurare la connettività IoT per la piattaforma globale di telematica video di Mojio. L’aggiunta di dati elevati alla loro già straordinaria piattaforma ci apre una nuova dimensione per innovare e migliorare il valore dei nostri dati e rendere quindi i conducenti più sicuri, risparmiando loro tempo e denaro”.

Ivo Rook, direttore operativo di 1NCE: “L’anno scorso, i nostri clienti sono cresciuti di un incredibile 42%. Attraverso il servizio 1NCE, sono riusciti a lanciare più prodotti in più paesi, ottenendo quindi un vantaggio competitivo rispetto ai loro competitori. Aprire la nostra piattaforma per High Data è stato il passo piu logico per supportare la loro espansione”.

Nessun impegno di volume. Nessuna sanzione per eccesso. Nessun costo nascosto. Disponibile in oltre 165 paesi. Questo è il metodo 1NCE.

I nuovi clienti possono iniziare ad usare 1NCE ottenendolo nel negozio online con supporto disponibile in 25 lingue.

Circa 1NCE

1NCE è un’azienda che offre una piattaforma software per prodotti connessi che fornisce IoT a prova di futuro e senza problemi in 168 paesi e regioni. La piattaforma software consente ai clienti di raccogliere in modo semplice, sicuro e affidabile i dati dei dispositivi e di trasformarli in informazioni fruibili. Ciò accelera di mesi il time-to-market dei progetti di raccolta dati, aumenta di anni la durata dei dispositivi e consente una gestione efficiente dei sensori dalla distribuzione iniziale alla fine del ciclo di vita del prodotto. Più di 18.000 clienti e 60 aziende Fortune 500 si sono affidati a 1NCE con oltre 22 milioni di prodotti connessi. Scopri di più su www.1NCE.com e segui su Facebook, LinkedIn e Twitter.

Contacts

Brad Chase // brad.chase@1NCE.com