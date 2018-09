Fattura elettronica, il software per dare inizio all’era digitale

Saranno milioni le piccole e piccolissime imprese, gli artigiani, i commercianti, le partita IVA che dovranno cimentarsi con la fattura elettronica, vero volano della trasformazione digitale. Wolters Kluwer Tax & Accounting sostiene il cambiamento con un applicativo a “prova di preoccupazione”.

Il primo di gennaio 2019 cambierà davvero il mondo per una vastissima popolazione industriale, commerciale e artigiana d’Italia. Quella data segnerà il vero inizio dell’era digitale del nostro Paese.

Oltre 5 milioni di piccole e piccolissime società e partita IVA dovranno cambiare l’approccio alla fatturazione. Non più foglietti, non più pdf, non più buste e francobollo. Il sistema di fatturazione si automatizza e renderà il processo più fluido, efficace, efficiente. Si registreranno risparmi, si produrrà efficienza che si tradurrà in ricavi.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia percorre il Paese da marzo con un roadshow che ha l’obiettivo di approfondire la normativa e di presentare Fattura SMART, un applicativo risolutivo della problematica.

Gli incontri lungo la Penisola si sono rivelati una sorta di cartina al tornasole dei sentimenti e approcci alla nuova normativa. La percezione netta è quella certo timore sia dal mondo professionale sia da parte dell’imprenditore utilizzatore, ma il commercialista deve prendere coscienza della mutazione della professione e della sua rinnovata e rafforzata centralità.

Non vi dev’essere timore per un’automazione del processo, ne vi dev’essere un istintivo respingimento della novità, perché questa può, o meglio deve, essere portatrice di un nuovo modo di fare il commercialista e rappresenta anche un nuovo filone di attività e di ricavi.

La chiave di volta è la dimostrazione pratica dell’accessibilità e della semplicità della soluzione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Fattura SMART è una soluzione che anche chi non utilizza il pc, o lo utilizza solo come sostituto di una macchina per scrivere, è in grado di usare senza aiuti, senza istruzioni e sin dal primo momento.

L’innovativo software in cloud Fattura SMART di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia è rivolto sia allo studio professionale come al suo cliente.

L’obiettivo che il professionista può centrare con Fattura SMART è l’efficientamento dello Studio insieme alla semplificazione della creazione e della consegna delle fatture da parte del suo cliente. Fattura SMART consente una puntuale verifica dell’avvenuta consegna dei dati e rappresenta un collegamento tra cliente e Studio disponibile h24, 7/7.

Il DL193/16 che ha introdotto l'obbligo per tutte le aziende e i professionisti italiani di inviare telematicamente con cadenza trimestrale i dati delle fatture di vendita e di acquisto nonché delle liquidazioni Iva, dovrebbe instradare il professionista ad automatizzare il più possibile il rapporto con il proprio cliente acquisendo, e facendo acquisire, strumenti di condivisione automatizzati, sicuri e semplici, come Fattura SMART.

Fattura SMART consente allo Studio professionale, oltre all’offerta di un servizio moderno, innovativo, sempre disponibile per l’emissione delle fatture, di ottenere dalla propria clientela un flusso dati strutturato che ne automatizza l’importazione.

Attraverso il software il commercialista acquisisce la traccia delle consegne eseguite dal cliente e del loro stato di avanzamento verso la contabilizzazione, senza doverle ricercare nelle e-mail, verifica direttamente nella piattaforma di condivisione il punto sulle consegne, demanda al servizio il controllo di codice fiscale e partita IVA, fondamentali per le comunicazioni trimestrali delle fatture, risparmiando così molto tempo, automatizza la registrazione contabile delle fatture grazie alle funzioni di importazione dell’applicativo contabile Wolters Kluwer Tax and Accounting, utilizzato in studio.

Le funzioni apprendono autonomamente come importare e come contabilizzare, diventando quindi sempre più efficienti con l’utilizzo.

Lato cliente Fattura SMART consente di utilizzare un software unico per l’emissione delle proprie fatture che conteggia quante sono state pagate o sono da pagare, salva il documento già numerato in formato PDF, invia la fattura via e-mail direttamente dall’applicativo, produce XML per B2B o FEPA, fornisce i plichi delle fatture mediante una semplice selezione ed elimina totalmente i costi di carta e francobolli.

Fattura SMART è un applicativo facile da utilizzare, anche senza alcuna istruzione d’uso, dotato di un’interfaccia grafica estremamente “user friendly”. Semplicemente premendo sulla voce riquadro si entra nella modalità di visualizzazione o creazione di nuova fattura, cliente o prodotto.

Fattura SMART consente di avere la situazione delle scadenze costantemente aggiornata e visualizzabile in modalità interattiva. Da qui è possibile accedere alla procedura guidata di consegna fatture al proprio commercialista.

L’andamento del fatturato è sempre in evidenza e raffrontato con il periodo precedente. Spostandosi sul trimestre precedente, in automatico cambiano i valori.

L’applicativo offre dashboard con i 5 clienti o 5 fornitori ‘top’ sempre in evidenza, anno per anno, completi di indicatori di business, visualizzati per periodo (ad esempio vendite, acquisti, ritenute, delta [V-A]).

Fattura SMART assicura vantaggi importanti tra i quali l’importazione automatica delle fatture di acquisto nello stesso strumento, la presenza di cruscotti di monitoraggio per tenere sotto controllo il fatturato, gli incassi e pagamenti, la consegna al proprio commercialista di fatture in ciclo attivo e passivo con un semplice click.

Il roadshow di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha rasserenato i partecipanti che hanno percepito il valore di uno strumento come Fattura SMART che consente di emettere parcelle e fatture elettroniche, con uno strumento sempre accessibile da qualsiasi dispositivo, PC, tablet o smartphone, anche in mobilità e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.