Come migliorare la produttività grazie a un NAS con connettività 10GbE

La connettività 10GbE consente una maggiore distribuzione dei servizi rispetto a 1GbE e fornisce un miglioramento immediato alle prestazioni di rete in generale. Molte serie QNAP NAS sono progettate con compatibilità 10GbE e possono essere subito aggiornate tramite adattatore. I QNAP NAS sono disponibili anche con 10GbE standard.

Una rete 10GbE (10 Gigabit Ethernet) è fondamentale per le aziende che necessitano di un'elevata larghezza di banda per la virtualizzazione, il backup rapido e il ripristino per quantità sempre maggiori di dati. QNAP fornisce una gamma di NAS da 10GbE per una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente per ambienti 10GbE.

Larghezza di banda insufficiente per ambienti sempre più virtualizzati

Le reti tradizionali utilizzavano standard evolutivi di Ethernet (inclusi da 100Mb a Gb) e, fino a qualche tempo fa, 1GbE era considerato sufficiente a gestire la maggior parte delle attività giornaliere nelle normali infrastrutture IT. Con l'espansione della virtualizzazione e del cloud, tuttavia, 1GbE può rivelarsi un ostacolo pericoloso per l'innovazione e impedire alle organizzazioni di migliorare e di sviluppare gli ambienti virtualizzati necessari a far progredire l'attività.

Vantaggi della connettività 10GbE

La connettività 10GbE fornisce una larghezza di banda di dieci volte superiore a 1GbE. Questo consente una maggiore distribuzione dei servizi e fornisce un miglioramento immediato alle prestazioni di rete in generale. Molte serie QNAP NAS sono progettate con compatibilità 10GbE e possono essere subito aggiornate acquistando e installando un adattatore di rete 10GbE. I QNAP NAS sono disponibili anche con 10GbE standard.

Libera tutto il potenziale della virtualizzazione

Le moderne infrastrutture IT si affidano sempre più a server e applicazioni virtualizzati per sostituire apparecchiature e server fisici. I QNAP NAS sono certificati VMware®, Citrix® e conformi a Microsoft® Hyper-V® per consentire alle organizzazioni di sfruttare tutti i vantaggi della virtualizzazione e per distribuire flessibilmente gli ambienti di virtualizzazione.

Grazie alla compatibilità 10GbE, questo potenziale di virtualizzazione può essere pienamente realizzato, oltre al consolidamento di svariati e crescenti servizi negli ambienti virtualizzati.

Migliorate tutte le prestazioni di rete e le attività giornaliere

Con una larghezza di banda di dieci volte superiore a 1 GbE, le normali attività giornaliere delle organizzazioni otterranno benefici immediati.

Le attività di distribuzione di backup e software su più workstation potranno essere eseguite senza impatti sulle prestazioni di rete. Mentre le applicazioni per grandi volumi di dati miglioreranno notevolmente grazie all'aumento della velocità.

Archiviazione ad alta efficienza per l'editing video

La produzione video digitale crea una notevole quantità di dati che richiedono un'archiviazione RAID ad alte prestazioni.

L'editing video richiede anche un'elevata quantità di larghezza di banda, assente nelle convenzionali reti da 1GbE. Un QNAP NAS da 10GbE consente di archiviare e modificare rapidamente i file direttamente sulla rete. Fornisce anche la scalabilità e la compatibilità utili a migliorare notevolmente l'infrastruttura IT degli studi video digitali.

NAS con porta 10Gbe incorporata: la serie TS-x83XU

La serie TS-x83XU offre due porte 10GbE SFP+ e supporterà il nuovo 25GbE NIC (QXG-25G2SF-CX4) di QNAP per accelerare la condivisione dei file e il trasferimento intensivo dei dati, realizzare il backup remoto ad alta velocità mediante Hybrid Backup Sync, e supportare iSER (iSCSI Extension per RDMA) per migliorare le prestazioni di virtualizzazione VMware.

La serie TS-x83XU include modelli con 8, 12, 16, e 24 baie oltre a un modello con archiviazione ibrida a 9 baie che supportano quattro HDD da 3,5” e cinque SSD da 2,5.

NAS con porta 10Gbe opzionale: la serie TS-x53BU

TS-x53BU dispone di slot PCIe che consentono l'installazione di un adattatore SSD QM2M.2/LAN 10GbE LAN di QNAP per migliorare le prestazioni di cache SSD e offrire una connettività 10GbE (la connettività 10GbE varia in base al modello).

Abbinato alla tecnologia di suddivisione automatica di QNAP Qtier™ (che ora supporta “Priorità di allocazione on demand”), TS-x53BU aiuta gli utenti a usare al meglio le proprie risorse hardware e ad allocare dello spazio di archiviazione. Gli utenti possono inoltre considerare l'installazione di un adattatore 10GbE/Gigabit o un adattatore USB 3.1 10Gbps per diverse applicazioni di archiviazione.