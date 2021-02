Tim scende in campo con Dazn: 1 miliardo per il calcio in streaming

Tim è pronta ad entrare dalla porta principale nel business del calcio in streaming e si dichiara pronta a sostenere l’offerta economica di Dazn: 1 miliardo di euro per i diritti di trasmissione della Serie A.

Dazn ha presentato un’offerta da 840 milioni di euro annui per lo streaming, e Tim potrebbe supportare economicamente con una quota del 40%, fornendo circa 340 milioni di euro all’anno in un accordo di distribuzione di contenuti.

La stessa Tim, a stretto giro e in risposta ai rumors in questo senso rilanciati da Bloomberg, ha di fatto confermato ufficialmente la notizia:

«Con riferimento alle indiscrezioni di stampa, relative a un accordo tra Tim e Dazn per la distribuzione in streaming delle partite di serie A nelle prossime tre stagioni, Tim precisa che non è tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/2024; inoltre ha sottoscritto un’intesa volta a integrare l’accordo di distribuzione già in essere, anche nei termini economici, condizionata all’aggiudicazione a DAZN della gara di cui sopra.

Ai sensi dell’accordo, Tim si qualificherebbe come operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di Dazn in Italia nonché per la partnership tecnologica. La collaborazione partirebbe da luglio 2021 e comprenderebbe tutta l’offerta di contenuti sportivi live e on demand di Dazn.»

In altri termini, Tim si dichiara non in lista per la gara, ma certifica che sarà partner tecnologico ed economico di Dazn laddove questi si aggiudicasse la gara stessa.

L’ex monopolista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle cifre dell’accordo, ma 1 miliardo di euro per il triennio 2021/2024 è la cifra più accreditata.

Insieme all’importante investimento tecnologico a supporto del servizio streaming, si tratta senza dubbio di un’operazione di grande rilevanza per Tim. Se Dazn si aggiudicherà la gara (e le premesse sembrano positive) si prospetta un ingresso dalla porta principale per Tim nell’erogazione di servizi streaming per la Serie A, di cui è peraltro già sponsor e per il cui rinnovo sono in corso trattative fra la telco e la Lega di Serie A