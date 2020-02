Sony, ecco il nuovo modello di punta Xperia 1 II con connettività 5G

L’assenza dell’edizione 2020 del Mobile World Congress non costituisce un ostacolo per Sony: dopo l’annuncio di Xperia 10 II, ecco il modello di punta Xperia 1 II.

La parola d’ordine del nuovo modello d Sony è velocità: scatto continuo fino a 20 fps, tracking AF/AE e connettività 5G. Il tutto supportato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 865 e batteria da 4000 mAh con ricarica wireless.

Il comparto foto si basa su una tripla fotocamera con tecnologia Sony Alpha e

ottiche Zeiss calibrate appositamente per Xperia con 3D iToF; le focali sono 16mm/24mm/70mm. Sfruttando la tecnologia sviluppata per le fotocamere a obiettivo intercambiabile Alpha, Xperia 1 II offre un AF continuo in grado di eseguire il calcolo di AF/AE 60 volte al secondo.

La parte video conta su Cinematography Pro per registrare video in diverse frame rate e accedere a una maggiore varietà di comandi manuali, come autofocus touch e bilanciamento del bianco personalizzato.

Il display è un Oled 4K HDR CinemaWide 21:9 da 6,5”, protetto da Corning Gorilla Glass 6 (materiale utilizzato anche per il retro di Xperia 1 II).

La piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 e il modem-RF 5G

Snapdragon X55 offrono possibilità di gioco, fotografia, multi-tasking e

connessione ai vertici della categoria, oltre a prestazioni ottimizzate con Cpu e Gpu più veloci del 25% rispetto al modello precedente.

La parte audio, di livello per smartphone di questa fascia, supporta Dolby Atmos ed è stato messo a punto insieme a Sony Pictures Entertainment. Inoltre, integra la decodifica hardware 360 Reality Audio, che ottimizza la qualità sonora durante l’ascolto con Tidal.

La vocazione gaming di Xperia 1 II è certificata da Game Enhancer, introdotto per la prima volta su Xperia 1 per ottimizzare l’esperienza di gioco. Questa tecnologia è stata ulteriormente migliorata con nuove funzioni esclusive per Xperia 1 II.

Tra queste, Competition Set blocca lo schermo sull’app di gioco trasformando Xperia in un dispositivo totalmente dedicato al gaming.