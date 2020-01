Ricerca di personale IT: Techyon crea il database dei professionisti

Techyon è una società di ricerca e selezione di personale specializzata nel segmento Information Technology.

È nata a Milano con un respiro internazionale da un’idea di Federico Colacicchi e Jacopo Tonelli, due head hunter con un trascorso professionale maturato presso alcune tra le maggiori società di ricerca e selezione a livello mondiale.

La mission di Techyon è dunque rispondere alle esigenze di un segmento di mercato trascurato dall’head hunting tradizionale, quello IT, tenuto conto che le previsioni dicono che le professioni più ricercate dei prossimi anni saranno quelle in ambito digitale e tecnologico

Eppure il divario tra domanda e offerta nel mercato del lavoro IT è ancora ampio e Techyon si è posta l’obiettivo di colmarlo.

Quel che differenzia la società è la specializzazione: Techyon si configura come head hunter italiano con un focus specifico dedicato a manager e professionisti del mondo IT.

Come si lavora in Techyon

I professionisti Techyon, di cui oltre la metà è donna, sono tutti assunti a tempo indeterminato. Per loro il welfare aziendale prevede smart working, orario d’ingresso flessibile, un portafoglio annuale per l’acquisto di beni e servizi, corsi di formazione continui, summer e winter camp, area relax con divani, free bar e giochi da tavolo. Il risultato è un’atmosfera in cu l’ambizione più che individuale è di gruppo, gli obiettivi sono condivisi e il merito è sempre premiato.anche attraverso un sistema di incentivi economici.