Riassunto: Sharp esporrà al CES 2023

LAS VEGAS & OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Sharp Corporation (TOKYO:6753) si appresta a tornare al CES 2023 con tecnologie e prodotti avanzati che incarnano la gestione dell’azienda incentrata sull’ESG nell’ambito dei quattro temi New Energy, Automotive, AR/VR e TV.





Posizione dello stand Sharp:



Petrus Ballroom, Wynn Las Vegas Hotel

3131 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109, U.S.A.

Date e orari della mostra:



Dal 5 all’8 gennaio 2023 (da giovedì a domenica); dalle 10.00 alle 17.00.

Sharp presenterà per la prima volta al di fuori del Giappone l’LC-LH (Liquid and Crystal Light Harvesting), un dispositivo fotovoltaico per interni sviluppato integrando celle solari sensibilizzate e tecnologia LCD.

