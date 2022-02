Riassunto: Metanomic lancia il primo motore per l’economia di videogiochi in tempo reale per gli sviluppatori

Metanomic annuncia una piattaforma runtime progettata per consentire il risparmio di tempo e denaro nello sviluppo di economie di videogiochi da semplici a complesse

EDIMBURGO, Scozia–(BUSINESS WIRE)–Metanomic, azienda di software per lo sviluppo di videogiochi, ha presentato oggi il suo primo prodotto, Metanomic Engine, la prima e unica piattaforma completa “economia come servizio” in tempo reale per gli sviluppatori creata da economisti e game designer professionisti.





Gli sviluppatori possono utilizzare modelli economici basati su template messi a punto da economisti professionisti e disponibili per la maggior parte delle tipologie di giochi, riducendo i tempi di progettazione del 90%, oppure possono crearne di propri utilizzando l’intuitiva interfaccia utente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

hello@metanomic.net

Richieste di informazioni da parte della stampa:



Bill Murphy, bill@teamcriticalhit.com