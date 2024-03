Riassunto: Lifezone Metals annuncia di avere ricevuto una licenza dal governo tanzaniano in relazione allo stabilimento di trattamento multimetallo per il progetto minerario Kabanga Nickel a Kahama

L’area di Kahama è stata dichiarata formalmente una zona economica speciale

Segna un’altra fase importante per la Tanzania verso l’adozione di un metodo trasformativo di recupero dei metalli e apportatore di vantaggi interamente al Paese

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Chris Showalter, Amministratore delegato Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), è lieto di annunciare che lo stabilimento di trattamento multimetallo dell’azienda ha ricevuto una licenza dal governo della Tanzania per la raffinazione di nichel, rame e cobalto ottenuti con il progetto Kabanga Nickel a Kahama, presso la ex miniera d’oro Buzwagi di Barrick Gold.









La miniera Kabanga Nickel è situata nella Tanzania nord-occidentale ed è ritenuta uno dei giacimenti di solfuro di nichel sottosviluppati più grandi al mondo e di massima qualità.

