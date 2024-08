Riassunto: ArcGIS Online di Esri ottiene l’autorizzazione FedRAMP Moderate, un maggiore valore per gli utenti

Il software geospaziale come servizio offrirà mappatura e analisi del web FedRAMP Moderate

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Tutte le agenzie federali statunitensi devono garantire l’integrità dei dati e impedirne l’accesso non autorizzato per proteggere i residenti degli Stati Uniti. Il rispetto di leggi come la Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) Authorization Act è fondamentale. Per supportare la mappatura sicura dei dati utilizzando servizi su cloud, Esri, il leader globale nell’intelligence delle località, ora è autorizzata a fornire servizi ArcGIS Online al livello FedRAMP Moderate.





Con questo miglioramento, Esri porta avanti la sicurezza per tutti gli utenti di ArcGIS Online e continua a dimostrare l’impegno dell’azienda nella sicurezza informatica e il supporto per le agenzie federali e della difesa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

