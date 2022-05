Podcast | Customer experience: personalized marketing e l’esempio La Rinascente

Ascolta la nona puntata del podcast CX, l’intelligenza artificiale



Cos’è il retail? Secondo il dizionario Treccani “dal francese antico retailler «ritagliare in piccoli pezzi»; usato in italiano per indicare la vendita di prodotti al dettaglio.

Quanto verticale e dettagliata può essere oggi la vendita? Quale ruolo hanno il personalized marketing e il responsive selling?

Un brillante esempio è costituita da La Rinascente, che partì come una realtà pensata per avvicinare il pubblico alla qualità e all’eleganza senza aumentare troppo i prezzi. Per avvicinarli cioè a quello che oggi viene definito un “lusso accessibile”.



Si tratta di beni di alto livello qualitativo, che possono permettersi anche coloro che non sono per forza persone molto benestanti, ma che comunque hanno a disposizione una certa base economica.

Tuttavia, chi nel passato acquistava a La Rinascente non aveva necessità o l’abitudine di risparmiare nell’acquisto di beni diversi.

Oggi è possibile vedere che chi si può permettere un capo di lusso, come ad esempio un Armani, non difficilmente lo ripone in un armadio di Ikea, oppure che frequenti senza particolari prevenzioni discount e grandi magazzini di più basso livello qualitativo quando si tratta di fare acquisti di prodotti che non interessano dal punto di vista emotivo o sociale.

Rispetto al passato viviamo dunque in una dimensione esperienziale molto più variegata, che è sinonimo dei tempi in cui viviamo e che deve le sue caratteristiche a una globalizzazione che ha i suoi riflessi anche e soprattutto nelle scelte che intraprendiamo all’atto dell’acquisto di un bene. E nel quale hanno un valore centrale il personalized marketing e il responsive selling.