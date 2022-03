Podcast | Customer experience: OK, il prezzo è giusto

Ascolta la sesta puntata del podcast CX, tecnologie per l’esperienza

Il concetto di responsive selling, vendita reattiva o proreattiva, deve tenere conto del target finale come elemento imprescindibile della struttura, cioè l’acquirente.

L’acquirente viene coinvolto nel processo di responsive selling se esistono due fondamentali elementi: la qualità delle informazioni e la velocità di trasmissione delle stesse.

Ma qual è il modo più sicuro o, potremmo dire, più efficace per riuscire a considerare nel modo migliore se le attività di responsive selling siano efficaci nei confronti del target finale?

La domanda è tutt’altro che banale, e la risposta è altrettanto articolata. Passa per un’attento utilizzo di database, analisi comportamentali e intelligenza artificiale, e ci fa capire ancora una volta quanto sia diventato estremamente complesso il tema della customer experience.

Nella sesta puntata della serie podcast “CX, tecnologie per l’esperienza”, ne parliamo con il prezioso supporto di Giuliano Nicotra, Commerce Sales Lead Italy & Iberia at Oracle. Illuminante il suo intervento, così come il riferimento alla storica e famosa trasmissione “OK, il prezzo è giusto”.

Questi, e molti altri ancora, sono gli interessanti contenuti che potete ascoltare in questa puntata sulla customer experience: “OK, il prezzo è giusto”

