Podcast | Customer experience: il valore della gamification

Ascolta la settima puntata del podcast CX, tecnologie per l’esperienza

Gamification: è un termine che ricorre sempre più frequentemente, ma di cosa si tratta? secondo il dizionario Treccani la gamification è “l’utilizzo di meccanismi tipici del gioco e, in particolare, del videogioco (punti, livelli, premi, beni virtuali, classifiche), per rendere gli utenti o i potenziali clienti partecipi delle attività di un sito e interessarli ai servizi offerti.” Un sistema per ottenere retention, un programma di loyalty o perfino qualcosa capace di trasformare i clienti in evangelist? Come è cambiata la loyalty è e perché quindi la gamification è necessaria?

Domande più che lecite, a cui rispondere con un caso concreto. Il concetto, per quello che riguarda proprio la customer experience, è stato esplorato all’inizio degli anni 90 da un’azienda che produceva e produce tutt’ora qualcosa che è squisitamente ludico: i wargames. Stiamo parlando dell’americana GMT Games, protagonista di un successo lungo ormai decenni e che anticipò di quasi un ventennio quello che viene conosciuto in questo momento con il termine di Crowd funding.

Mettere il cliente al centro di un gioco che gli permetta, naturalmente su una base fiduciaria, di anticipare la produzione di un prodotto costoso e difficile da collocare sul mercato garantiva all’azienda la sicurezza di continuare a occuparsi di un argomento così particolare, così verticale sapendo di riuscire sempre d ottenere i numeri del break even necessari non solo a rifarsi delle spese, ma per ottenere i necessari ricavi

Sono quindi molteplici le sfumature e decisamente elevato il potenziale che la gamification può offrire alle organizzazioni moderne. Per approfondire una tematica affascinante, tuttavia, non bastano poche parole ed è importante l’opinione qualificata degli esperti. In questo podcast abbiamo conversato con Desirée Bison, Marketing Manager di Advice Group