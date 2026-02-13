Percorso di un prompt: cosa succede davvero dentro un LLM prima della risposta

Il percorso di un prompt non è una traiettoria lineare tra domanda e risposta, ma una sequenza di trasformazioni matematiche che attraversano rappresentazioni vettoriali, distribuzioni di probabilità e livelli di allineamento. Quando un utente inserisce un testo in un modello linguistico di grandi dimensioni, non attiva un sistema che “comprende” nel senso umano del termine, bensì un’architettura che calcola la probabilità del token successivo dato il contesto precedente.

Per comprendere davvero cosa accade, è necessario procedere a ritroso: partire dall’output finale e smontare il processo fino ai meccanismi statistici che lo rendono possibile.

Dal token alla risposta: la generazione probabilistica

Consideriamo un prompt semplice: “Spiega la probabilità condizionata per un manager non tecnico”. La risposta appare coerente, strutturata, adeguata al target. Tuttavia, quella coerenza non nasce da una pianificazione concettuale interna.

Il modello genera il testo un token alla volta. A ogni passo calcola una distribuzione di probabilità su tutti i token possibili del vocabolario. Formalmente, stima P(token_n | token_1 … token_n-1).

Dopo il calcolo dei logits e la loro trasformazione in probabilità tramite softmax, interviene la fase di campionamento. È in questo momento che parametri come temperatura e top-p agiscono: la temperatura riscalibra la distribuzione rendendola più concentrata o più piatta, mentre il top-p (nucleus sampling) restringe il set ai token che coprono una determinata massa cumulativa di probabilità. Solo a questo punto avviene l’estrazione del token effettivo.

Non esiste una rappresentazione anticipata dell’intera risposta. La coerenza globale emerge come proprietà statistica della sequenza generata. Questo è il primo nodo concettuale: il percorso di un prompt è un processo sequenziale di previsione probabilistica e campionamento.

Tokenizzazione ed embedding: la rappresentazione matematica del linguaggio

Prima della generazione avviene la tokenizzazione. Il testo del prompt viene suddiviso in unità compatibili con il vocabolario del modello. Ogni token viene quindi trasformato in un vettore numerico ad alta dimensionalità, chiamato embedding.

In questo spazio vettoriale, relazioni semantiche emergono come vicinanze geometriche. Termini correlati risultano più vicini secondo metriche come la similarità coseno. Non si tratta di definizioni simboliche, ma di pattern distribuiti appresi durante l’addestramento.

Dire che un modello “capisce” significa, in termini tecnici, che è in grado di collocare sequenze linguistiche in uno spazio matematico in cui le correlazioni semantiche sono rappresentate come strutture geometriche. Non c’è intenzionalità, ma struttura statistica.

Transformer e attenzione: come il contesto influenza la previsione

L’architettura alla base dei moderni LLM è il transformer. Il meccanismo chiave è l’attenzione, che consente al modello di pesare in modo differenziato le parti del contesto precedente durante la previsione del token successivo.

Ogni token della sequenza può “guardare” agli altri token attraverso matrici di pesi apprese. Questo permette di modellare dipendenze a lunga distanza e di mantenere coerenza sintattica e semantica anche in testi estesi.

Il percorso di un prompt, quindi, non è solo una previsione locale. È una serie di calcoli matriciali che integrano informazioni distribuite lungo l’intera finestra di contesto disponibile. Tuttavia, il contesto è finito: superata una certa lunghezza, le informazioni precedenti decadono o vengono troncate. Questo limite ha implicazioni operative concrete nei contesti aziendali.

Pre-training e generalizzazione: la base statistica della competenza

Durante il pre-training, il modello viene esposto a enormi quantità di testo e impara a prevedere token mancanti o successivi. Non acquisisce conoscenze nel senso epistemico tradizionale, ma apprende regolarità statistiche.

Questo spiega la capacità di produrre testi coerenti su domini differenti. Il modello combina pattern appresi e li generalizza in nuove sequenze. Tuttavia, la plausibilità statistica non garantisce accuratezza fattuale. Il sistema ottimizza la coerenza linguistica, non la verità.

Il percorso di un prompt è quindi radicato in una memoria distribuita di correlazioni, non in una base dati strutturata verificabile.

Allineamento e policy: il livello normativo del modello

Dopo il pre-training interviene l’allineamento. Tecniche come il reinforcement learning con feedback umano introducono un ulteriore strato che orienta le risposte verso criteri di utilità, sicurezza e conformità.

Questo livello modifica la distribuzione delle probabilità, penalizzando contenuti inappropriati e incentivando risposte considerate più utili o sicure. In ambito enterprise, questo passaggio è cruciale: incide su governance, compliance e gestione del rischio.

Il percorso di un prompt attraversa quindi due dimensioni: una statistica e una normativa. La prima genera sequenze plausibili, la seconda ne regola l’accettabilità.

Hallucination: un effetto strutturale del sistema probabilistico

Le cosiddette hallucination non sono anomalie casuali, ma conseguenze strutturali. Se la sequenza più probabile include un’informazione plausibile ma non verificata, il modello la genererà.

Non esiste un meccanismo intrinseco di fact-checking interno, a meno di integrazioni con sistemi esterni. L’LLM non distingue tra vero e falso in senso ontologico: distingue tra sequenze più o meno probabili.

Comprendere questo aspetto è essenziale per un uso maturo dell’AI in azienda. La gestione del rischio non può prescindere dalla natura probabilistica del sistema.



Caso concreto: un LLM nel Security Operations Center

Consideriamo un caso reale in ambito sicurezza informatica.

Un analista SOC inserisce questo prompt:

“Analizza il seguente log e indica se si tratta di un possibile tentativo di lateral movement.”

Il modello restituisce un’analisi strutturata, cita tecniche note, suggerisce verifiche ulteriori.

Analizzando il percorso di un prompt in questo scenario emergono elementi critici.

Il modello non riconosce un attacco nel senso tecnico. Ha appreso correlazioni linguistiche tra descrizioni di attacchi, report di threat intelligence e documentazione tecnica. Sta stimando la probabilità che, dato quel log testuale, una descrizione tipica di lateral movement sia una continuazione plausibile.

Se associa erroneamente il log a una tecnica specifica, lo fa per plausibilità statistica. In un contesto SOC, questo può generare falsi positivi o deviazioni operative.

Il punto architetturale è chiaro: l’LLM non è un motore di detection, ma un sistema di supporto ipotetico. I sistemi SIEM ed EDR forniscono evidenza strutturata; il modello linguistico genera interpretazioni probabilistiche.

In sicurezza informatica, comprendere il percorso di un prompt significa comprendere che l’AI amplifica la capacità di correlare linguaggio e pattern noti, ma non sostituisce l’analisi tecnica basata su evidenze verificabili.

Implicazioni strategiche per le imprese italiane

Per CIO, CISO e CTO, il percorso di un prompt non è un dettaglio teorico. È la base per valutare affidabilità, explainability e conformità normativa, in un contesto segnato dall’AI Act europeo.

Il prompt engineering non è retorica, ma progettazione di condizioni iniziali in un sistema ad alta dimensionalità. Specificità, vincoli espliciti e criteri di output influenzano la distribuzione delle probabilità e quindi la qualità delle risposte.

Un prompt non è un comando deterministico. È l’innesco di un processo probabilistico che attraversa tokenizzazione, embedding, attenzione, inferenza, campionamento e policy.