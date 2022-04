Perché il cloud è il futuro del lavoro ibrido e della gestione di rete

Dopo due anni di pandemia, gran parte del mondo del lavoro ha familiarizzato con il lavoro da casa e, più recentemente, con il lavoro ibrido, dato che gli uffici di tutta Europa stanno optando per questa modalità.

Ciò ha permesso ai dipendenti di avere maggiore flessibilità e più tempo per se stessi.

Tuttavia, mentre le modalità di lavoro cambiano e la tecnologia continua ad avere un ruolo chiave in questa transizione, è necessario essere preparati a questi cambiamenti.

Il nuovo futuro del lavoro richiede soluzioni tecnologiche agili, facili da gestire e sicure per salvaguardare il business.

D-Link ha fornito una panoramica degli scenari che le organizzazioni si trovano ad affrontare nel mondo del lavoro attuale e futuro, per supportarli con la tecnologia.

Il lavoro ibrido – sottolinea D-Link – è ormai parte delle nostre vite. Di conseguenza, le aziende devono continuare a pensare a come condurre gli affari e gestire i team nel lungo periodo.

Il nuovo ufficio virtuale

Una parte fondamentale nel dare vita a questa nuova visione sarà investire in una tecnologia di gestione di rete che supporti la connettività senza interruzioni, oltre a fornire controllo a chi è connesso.

Mentre scopriamo nuove sfaccettature del lavoro ibrido, secondo D-Link dobbiamo considerarne anche la scalabilità. Con un business e un team in crescita, è semplice fare lo stesso con una rete aziendale.

Nuclias Cloud di D-Link, ad esempio, consente di aggiungere tanti access point o switch quanti sono i bisogni dell’azienda, grazie all’abbonamento pay-as-you-grow.

La possibilità di allineare l’abbonamento in base alle proprie esigenze consente alle aziende di essere sempre pronte anche in periodi incerti.

I dipendenti di piccole imprese, così come di grandi aziende, hanno già avuto modo di “sperimentare” qualche interruzione di rete mentre lavorano da remoto.

L’interruzione della giornata lavorativa non solo causa frustrazione e stress, ma diminuisce anche la concentrazione e la produttività, bloccando i task quotidiani.

Le organizzazioni più grandi hanno a disposizione il team It per aiutare a risolvere qualsiasi problema, ma per le aziende che forse non hanno un team dedicato, questo può essere un ostacolo.

Per le aziende che non vogliono spendere tempo e fatica per risolvere problemi tecnici, esistono soluzioni di gestione di rete basate su cloud.

I provider tech sanno che qualsiasi progetto deve essere facilmente accessibile da qualsiasi luogo. Ecco perché soluzioni come queste – sottolinea ancora D-Link – hanno un’interfaccia intuitiva e semplice per qualsiasi dispositivo, interfacciandosi con il cloud o con un’app.

Il Wi-Fi off, l’interruzione delle call e i problemi di accesso ai desktop da remoto, sono grandi complicazioni per gli hybrid worker. Anche se i problemi tecnici sono inevitabili, il lavoro a distanza li rende un po’ più complicati.

Come affrontare le nuove sfide con il cloud

Fortunatamente – mette in evidenza D-Link –, ci sono diversi modi in cui le aziende possono affrontare questi problemi.

Possono sfruttare al meglio le soluzioni di gestione di rete che offrono funzioni, come il traffic reporting avanzato e l’analisi dei dati, che possono aiutare a capire dove si verificano i problemi, per non parlare del monitoraggio automatico e degli alert immediati.

Il controllo della rete attraverso un’app dedicata, per un facile accesso da remoto, o attraverso un browser web, da qualsiasi parte del mondo è essenziale per le imprese.

Questo permette una panoramica istantanea dell’utilizzo live della rete e del suo stato di salute, fornendo anche la possibilità di delegare l’accesso ad altri membri del personale, vedere le mappe che mostrano la posizione dei dispositivi e creare pagine login per il Wi-Fi.

Non è un segreto – sottolinea ancora D-Link – che le nuove modalità di lavoro richiedano soluzioni tecnologiche agili, facili da gestire e sicure, non solo per salvaguardare le operazioni ma per renderle più flessibili.

Mentre il mondo cambia intorno a noi, le organizzazioni devono stare al passo anche quando si parla di tecnologia.

L’implementazione di soluzioni di gestione di rete permette di avere tutte le informazioni necessarie a portata di mano, consentendo un processo decisionale più accurato e la possibilità di gestire una rete da qualsiasi luogo.

Man mano che il lavoro ibrido si afferma, ha senso che le aziende investano in sistemi basati su cloud.

Soprattutto perché questi strumenti non solo forniscono soluzioni all’avanguardia da un punto di vista operativo, ma anche molta più flessibilità e, in questi tempi incerti, la visibilità e l’adattabilità sono fondamentali.

