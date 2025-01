Oracle lancia i nuovi Agenti AI per rivoluzionare le vendie

Google ha investito 1 miliardo di dollari in Anthropic, la startup di San Francisco nota per i modelli linguistici Claude, concorrenti di GPT di OpenAI. Questo nuovo finanziamento porta l’investimento complessivo di Google a circa 3 miliardi di dollari. L'azienda mira a rafforzare la sua posizione nel settore AI, competendo con Microsoft, Amazon e Oracle, che stanno anch’esse investendo massicciamente in intelligenza artificiale.