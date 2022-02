OBJECTWAY NOMINA KARL IM BRAHM CEO PER L’AREA DACH E GROUP BANKING PRACTICE LEADER

MILANO & MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Objectway, tra i primi 100 provider a livello mondiale di wealth, banking & asset management software, ha annunciato oggi la nomina di Karl im Brahm a Chief Executive Officer di Die Software Objectway Group.





Karl si unisce alla dirigenza di Objectway per sviluppare ed eseguire la strategia di espansione del Gruppo nell’area DACH e nel settore del core banking in Europa.

Karl im Brahm ha oltre 28 anni di esperienza nel settore bancario, con una significativa competenza nel guidare la trasformazione digitale.

Prima di entrare in Objectway, è stato responsabile di tutte le attività del gruppo Avaloq nel mercato tedesco. Tra gli altri ruoli, è stato membro del comitato esecutivo esteso di Deutsche Postbank AG, nonché membro del comitato esecutivo di S Broker AG & Co. KG e di Deutsche Wertpapier Service Bank AG. Ha inoltre ricoperto ruoli dirigenziali presso le maggiori banche tedesche in progetti di digitalizzazione e vendita.

Con l’acquisizione di Die Software nell’agosto 2021, Objectway ha rafforzato e ampliato l’offerta di soluzioni di Wealth e Asset Management con una piattaforma Core Banking affidabile e completa, per supportare la trasformazione digitale di banche private, wealth e asset manager.

Karl guiderà l’espansione del Gruppo Objectway nell’area DACH attraverso quest’offerta combinata, ideata per migliorare l’experience digitale e personalizzata del cliente, incrementare la produttività del front-office, innovare i servizi di investimento, automatizzare i processi e raggiungere la scalabilità operativa.

Karl im Brahm ha commentato: “ Sono felice di entrare a far parte del team di Objectway e perseguire la crescita dell’azienda in un contesto di crescente pressione per le banche verso l’integrazione di nuove tecnologie e la modernizzazione dei sistemi core. La centralità del cliente, la digitalizzazione end-to-end dei processi e la redditività sostenibile sono prioritarie per le banche nell’area di lingua tedesca, dove la proposta di Objectway mira a consentire loro un vantaggio competitivo a lungo termine”.

Luigi Marciano, CEO di Objectway Group, ha dichiarato: “ Siamo lieti di accogliere Karl; la sua profonda esperienza nel settore e la conoscenza del mercato guideranno i nostri piani di sviluppo. L’area DACH e il segmento del core banking rappresentano importanti ambiti di crescita per Objectway e l’esperienza e la leadership di Karl ci permetteranno di accelerare la nostra espansione e di cogliere significative opportunità di business con la nostra offerta per il Banking.”

