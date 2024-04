NexBlue si aggiudica il premio internazionale iF Design Award

NexBlue, “by installers and for installers”, è stata insignita del riconoscimento iF Design Award 2024 per il suo caricabatterie CA per auto elettriche leader a livello mondiale, progettato per contesti residenziali e commerciali.









STOCCOLMA–(BUSINESS WIRE)–Nel marzo 2024, NexBlue, un’azienda globale di soluzioni di ricarica, ha ricevuto il prestigioso iF Design Award per il suo innovativo caricatore EV, NexBlue Edge. L’iF Design Award è uno dei premi di design globali più stimati e NexBlue Edge si è distinto tra 10.807 candidature provenienti da 72 paesi. Essendo stato riconosciuto per il suo design e innovazione, NexBlue dimostra il suo impegno nel creare prodotti che uniscono il design di radice scandinava con una funzionalità eccezionale. L’aspetto distintivo ispirato ai meteoriti del caricatore e il design della piastra posteriore facile da usare hanno ricevuto ampi consensi sia dagli utenti che dai partner elettricisti.

NexBlue è “dagli installatori per gli installatori”. Il co-fondatore Alex Savic, che ha un’ampia esperienza nell’installazione elettrica, ha sottolineato il ruolo degli elettricisti nell’innovazione di NexBlue: “ Gli elettricisti sono la base della nostra visione, fungendo da motore trainante della nostra innovazione. Crediamo che le loro conoscenze e prospettive ci spingano verso il vertice delle soluzioni energetiche sostenibili.” NexBlue ha iterato il design per più di 20 versioni basandosi sui feedback degli elettricisti durante lo sviluppo.

Goditi esperienze di ricarica all’avanguardia con NexBlue

Lanciato alla fine del 2023, NexBlue Edge è un caricatore “tutto in uno” progettato per funzionare sia su una che su tre fasi, erogando fino a 22 kW di potenza di ricarica. È compatibile con sistemi di rete IT/TT/TN, garantendo flessibilità per varie configurazioni. Gli utenti possono facilmente utilizzare NexBlue Edge tramite Wi-Fi, Bluetooth e una eSIM pre-integrata, consentendo la ricarica in qualsiasi momento e luogo.

NexBlue Edge è all’avanguardia nell’aiutare gli utenti a risparmiare costi ed adottare energie rinnovabili per le loro esigenze di ricarica. Il suo sistema dinamico di bilanciamento del carico garantisce una ricarica rapida e sicura senza sovraccarichi, anche senza connessione internet. Con il supporto per la ricarica del surplus solare, NexBlue Edge promuove la sostenibilità e la ricarica conveniente utilizzando pannelli solari. La modalità EcoPilot regola automaticamente la ricarica in base ai prezzi dell’elettricità, dimostrando l’impegno di NexBlue nel progettare la funzionalità tenendo conto delle esigenze degli utenti.

“Siamo onorati di vincere questo premio,” ha dichiarato Osman Ulusoy, co-fondatore di NexBlue. “ Serve come validazione che ogni sforzo che abbiamo fatto è stato davvero valido, spingendoci ulteriormente nella nostra missione per un futuro più verde e sostenibile. Speriamo che ogni momento in cui le persone interagiscono con i prodotti NexBlue sia un’esperienza di massima fluidità.”

Per saperne di più: https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/nexblue-edge/617788

Contacts

Contatti per i media



Osman Ulusoy



+46 73 898 19 65



info@nexblue.com