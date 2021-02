Netflix lancia la feature Download for you

Netflix ha lanciato una nuova funzionalità che mira a portare più contenuti offline agli utenti che optano per i download automatici.

Con “Download for you” abilitato, l’app Netflix scaricherà i programmi TV e i film consigliati sul dispositivo mobile in base alle preferenze degli utenti, come determinato dalla cronologia visualizzazioni di Netflix e dagli algoritmi di intelligenza artificiale.

Dopo aver attivato la funzione per la prima volta, gli utenti potranno scegliere la quantità di spazio di archiviazione che si vuole riservare al salvataggio di questi download consigliati sul proprio device. I tagli attualmente proposti sono 1, 3 oppure 5 Gbyte.

I download avverranno quando ci si connette ad una rete Wi-Fi, e conterranno un mix di consigli che Netflix ritiene siano coerenti con i gusti dell’utente. In genere, l’app scaricherà i primi episodi di una serie TV, sufficienti per incuriosire e invogliare la visione.

Dopo aver guardato gli episodi o i film scaricati con Download for you, è ovviamente possibile eliminarli dal device, per liberare più spazio di archiviazione per la prossima volta che avverrà un download automatico.

Netflix ha sottolineato che il suo catalogo completo è disponibile per il download, non solo il suo contenuto originale. Tuttavia, ci saranno alcuni titoli con limitazioni di download dovute a restrizioni di licenza.

La funzione Download for you è un’aggiunta, non una sostituzione della funzione di accesso offline ai contenuti già esistente su Netflix e nota come Smart Downloads.

Lanciato per la prima volta nel 2018 prima di diventare disponibile a livello globale, Smart Download consente agli utenti di scegliere quali programmi o film desiderano salvare per la visualizzazione offline.

Netflix ha inoltre precisato di aver iniziato a testare Download for you alla fine del 2020; al momento la nuova feature è disponibile a tutti gli utenti Android.

Una versione per iOS è in lavorazione e arriverà entro la fine dell’anno.

I download offline sono sicuramente utili in un’ampia gamma di situazioni: per le persone che viaggiano non è sempre possibile accedere ad internet, e lo stesso vale per le connessioni tramite rete mobile, che non offre sempre una velocità sufficiente allo streaming video.

Durante i test, Netflix ha sottolineato di aver notato un elevato utilizzo della funzione negli Stati Uniti, ma anche una grande popolarità nei Paesi in cui le connessioni sono spesso inaffidabili. Ciò è particolarmente vero per nazioni come l’India e il Brasile e anche nella regione Asia-Pacifico.