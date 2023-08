Juergen Mueller, SAP: ecco come prigionare la potenza della Business AI

Siamo agli inizi di una nuova era tecnologica. L’intelligenza artificiale generativa (AI) è entrata nella consapevolezza del grande pubblico e la Business AI ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui le aziende operano e per risolvere le sfide tecnologiche.

L’intelligenza artificiale generativa ci fornisce una serie di strumenti completamente nuovi che apre così tante opportunità per semplificare e migliorare la nostra vita professionale. Quando si utilizza e si applica l’AI in un contesto aziendale, ci assicuriamo che sia rilevante, affidabile e responsabile. A SAP Sapphire abbiamo annunciato diversi casi di utilizzo a cui stiamo lavorando.

Per sfruttare le funzionalità di AI generativa in un contesto SAP, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) rappresenta il fattore abilitante per le nostre applicazioni e quelle dei nostri partner. Le funzionalità di AI generativa in SAP BTP migliorano l’esperienza degli sviluppatori, le modalità di integrazione, l’automazione dei processi, le attività di analisi e pianificazione olistica, e semplificano le attività amministrative.

Con tre casi d’uso vorrei dimostrare come le funzionalità AI di SAP BTP contribuiscono a creare applicazioni più velocemente, delineare un’architettura di riferimento per associare le applicazioni al modello multilingue più appropriato (LLM) e applicare l’architettura di riferimento a un esempio concreto, lo sviluppo di un’app che aiuta a monitorare la propria impronta di CO2.

Creare applicazioni business più velocemente

La creazione di applicazioni per il mondo aziendale può richiedere tempo e professionisti molto qualificati. Anche gli sviluppatori esperti hanno bisogno di consultare documenti e siti web come Stack Overflow per completare le loro attività. Nei nostri SAP Labs, stiamo lavorando per semplificare la vita degli sviluppatori.

Ad esempio, stiamo utilizzando la potenza dell’AI generativa per generare automaticamente un’applicazione con SAP BTP basata sul nostro modello di programmazione di applicazioni cloud (CAP). Ciò significa che in futuro gli sviluppatori saranno in grado di descrivere le funzionalità di un’applicazione e SAP Business AI creerà una vera e propria proposta per l’applicazione. Uno sviluppatore di applicazioni su SAP BTP potrà quindi inserire semplicemente un prompt nello strumento della riga di comando, creare un’applicazione CAP, e continuare a perfezionarla.

Questo consentirà alle applicazioni, come le estensioni per SAP S/4HANA Cloud, di essere sviluppate in ore anziché settimane o mesi. Non solo gli sviluppatori saranno più veloci e ancora più produttivi nel loro lavoro, ma le aziende potranno rispondere alle esigenze di business innovando più rapidamente.

Abilitare una scelta di modelli linguistici di grandi dimensioni

Le applicazioni SAP BTP possono sfruttare qualsiasi LLM o strumenti altrettanto potenti disponibili come servizio da uno degli hyperscaler o da modelli open source.

Stiamo permettendo agli sviluppatori di applicazioni SAP BTP di scegliere l’LLM più appropriato per il loro caso di utilizzo. Abbiamo pubblicato un’architettura di riferimento che consente agli sviluppatori di collegare la propria applicazione SAP BTP a GPT di OpenAI o a qualsiasi altro LLM.

Ciò significa che gli sviluppatori possono creare applicazioni con il nostro modello CAP su SAP BTP per combinare le LLM con SAP S/4HANA e altre soluzioni SAP. L’accesso a LLM come i modelli GPT sarà offerto tramite l’AI Core di SAP, che offre vantaggi chiave, tra cui la convalida del contesto e la portabilità tra LLM.

Grazie a questa architettura, gli sviluppatori possono trarre vantaggio dal lavoro di co-engineering svolto con gli hyperscaler su SAP Single-Sign On e Private Link, contribuendo a garantire che i dati siano protetti all’interno della struttura di rete e non escano nella rete Internet pubblica.

Con SAP Business AI, applichiamo potenti strumenti e servizi in modo responsabile, in un contesto che rende i casi di utilizzo altamente rilevanti per le aziende dei nostri clienti e garantisce risultati affidabili.

Utilizzo della potenza dell’AI per la sostenibilità

Il vecchio detto è vero: non si può gestire ciò che non si può misurare. Ciò vale soprattutto per la sostenibilità. Ma con l’AI abbiamo un nuovo strumento a sostegno degli impegni di sostenibilità.

Utilizzando l’architettura di riferimento, abbiamo creato un’app campione su SAP BTP basata su un progetto di co-innovazione con un’azienda cliente che opera nel settore finanziario. Il progetto aiuta i clienti della banca a capire meglio in che modo le loro abitudini di consumo influenzano la loro impronta ecologica, li aiuta quindi a diventare più consapevoli del cambiamento climatico e, di conseguenza, ad assumere comportamenti più virtuosi.

Come funziona? L’app abbina il comportamento di spesa basato sui dati di acquisto dei clienti bancari con le corrispondenti informazioni sulle emissioni di carbonio del nostro partner per la sostenibilità Connect Earth. L’app, creata utilizzando il modello CAP di SAP, combina i dati bancari dei clienti con i dati Connect Earth e quindi chiama i servizi Microsoft Azure OpenAI tramite SAP AI Core su SAP BTP per riassumere e consigliare azioni migliorative.

Si tratta di un semplice esempio di come l’architettura di riferimento per i servizi Microsoft Azure OpenAI menzionati in precedenza possa essere implementata attraverso il codice di esempio condiviso su GitHub.

Questi sono solo tre dei tanti modi in cui SAP utilizza l’AI generativa per fare la differenza sia per gli sviluppatori professionisti che per i nostri clienti e utenti.

È un momento veramente stimolante e SAP è pronta a portare il software per le aziende nell’era dell’AI generativa e a supportare i clienti in questa trasformazione come partner affidabile