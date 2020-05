Fase 2, IoT Safe Interaction per la sicurezza delle persone

La Fase 2 della emergenza Covid-19 è ormai entrata nel vivo, e Software AG propone la soluzione IoT Safe Interaction per regolare l’accesso e la distanza delle persone in ufficio o nei negozi.

La nuova soluzione è basata sulla piattaforma Cumulocity IoT e dedicata a proteggere la circolazione delle persone nella Fase 2 del Covid-19.

Lo scopo di IoT Safe Interaction è quello di consentire alle aziende di mettere a punto sistemi di sicurezza per la riapertura di uffici, negozi, locali pubblici, ecc. proteggendo i propri dipendenti, clienti e partner.

IoT Safe Interaction mette al centro l’individuo e la sua sicurezza e consente di combinare la tecnologia necessaria per salvaguardarla.

Grazie a IoT Safe Interaction è possibile proteggere le persone all’interno degli ambienti, mediante l’analisi e la combinazione di dati che vengono raccolti da diversi device e apparecchiature, quali telecamere di sorveglianza, telecamere termiche, device wearable (braccialetti, giubbotti, ecc.), App di SmartPhone.

Ad esempio, i dati di telecamere termiche possono essere analizzati per prevenire l’ingresso di persone con temperatura corporea superiore al livello prestabilito, le telecamere di sorveglianza possono, tramite riconoscimento facciale, individuare chi indossa o meno la mascherina, i sistemi wearable e gli smartphone possono controllare la distanza fra soggetti e fornire allarmi qualora essa diventi inferiore ad un valore prefissato.

I feedback sulla situazione possono far scattare allarmi sonori o di luce, direttamente ai soggetti e contemporaneamente essere raccolti in una centrale di monitoraggio e controllo.

Software AG Italia ha già coinvolto diversi partner fornitori di sensori e device che dialogano in maniera integrata con IoT Safe Interaction, ma la soluzione è aperta al collegamento con qualsiasi tipo di device di raccolta dati.

Inoltre, avendo un sistema di data analytics a bordo i dati possono essere processati in tempo reale facendo scattare processi di allarme o di altro tipo in funzione della situazione.

L’interfacciamento con qualsiasi sistema aziendale (ERP, CRM, HR, ecc.) è garantita dalla componente di integrazione della piattaforma sottostante.

Ovviamente i dati possono essere anonimizzati in funzione delle norme di data privacy oppure essere conservati qualora sia consentito, al fine di fornire ai soggetti il miglior supporto per la sicurezza personale.

Una soluzione basata su piattaforma, quale quella proposta da Software AG Italia con IoT Safe Interaction, offre maggiori benefici rispetto a soluzioni puntuali per tre motivi fondamentali: Offre una grande flessibilità, sia per quanto riguarda i processi sia per le tecnologie integrabili. Questa caratteristica è fondamentale data l’incertezza del panorama normativo e sanitario che, come vediamo, è in continua evoluzione. Consente di costruire un approccio olistico alla sicurezza per indirizzare la “nuova normalità” del post corona virus.

E infine, può essere utilizzata anche per applicazioni diverse in maniera completamente integrata.

Per fare degli esempi: un’azienda retail dotata di una soluzione IoT Safe Interaction può implementare sistemi di rilevamento del comportamento degli clienti in un negozio, lavorare sulla Customer Experience, fare benchmarking dei punti vendita. Inoltre in qualsiasi azienda IoT Safe Interaction può essere utilizzata per lo Smart Building, la gestione delle flotte aziendali e per altre applicazioni.

Per quanto riguarda la velocità di implementazione, IoT Safe Interaction consente di realizzare un sistema completo di monitoraggio della sicurezza sui luoghi di lavoro in tempi molto rapidi, nell’ordine delle 3-4 settimane.