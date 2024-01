Il gruppo cinese GONEO vincitore del 2024 CES International Innovative Enterprise Brand Award e trendsetter del design industriale

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–I prodotti Made in China stanno facendo parlare di sé al CES 2024 con un design industriale straordinario, sfidando il tradizionale dominio dei marchi Made in Italy.





Al CES del 10 gennaio 2024 PST, l’International Data Group (IDG) ha tenuto la cerimonia di premiazione dei Global Top Brands, uno dei più autorevoli eventi di selezione nel settore dell’elettronica di consumo globale. Il gruppo cinese GONEO è stato nominato vincitore del premio International Innovative Enterprise Brand Award 2023-2024 per la sua tecnologia all’avanguardia. Fondato nel 1995, GONEO è uno dei 500 produttori cinesi più importanti e un partner aerospaziale, con una reputazione globale per la sicurezza e le prestazioni dei prodotti.

GONEO EV CHARGER ha stabilito un punto di riferimento per le prestazioni eccellenti. Ricarica senza problemi i veicoli elettrici tradizionali con sblocco automatico Bluetooth, offrendo un’esperienza di ricarica intelligente e senza sforzo. Per molti utenti di veicoli elettrici, la sicurezza della ricarica è la preoccupazione numero uno. GONEO ha ampliato la sua esperienza di “esperto nella fornitura di elettricità sicura” incorporando 9 caratteristiche di sicurezza standard per autoveicoli e un servizio di installazione certificato TÜV Rheinland, come parte del servizio di ricarica domestica professionale.

Oltre alla praticità, l’estetica sottolinea il valore del prodotto. Ispirato all’architettura tedesca Bauhaus, GONEO EV CHARGER presenta un pannello IML in un unico pezzo con un touchscreen interattivo da 5 pollici per completare la raffinata esperienza di ricarica dei veicoli elettrici.

In aggiunta ai 59 brevetti sulle nuove energie e ai diritti d’autore sul software depositati di recente, il successo dei caricabatterie domestici dei veicoli elettrici di GONEO è testimoniato dall’iF Product Design Award, uno dei concorsi di design più famosi al mondo, e dalle vendite, che sono triplicate in un anno dall’ingresso nel settore delle nuove energie nel 2021, secondo uno studio di S&P Consulting Group del maggio 2023. Grazie agli anni di esperienza nel settore delle connessioni elettriche e ai progressi della tecnologia delle nuove energie, nonché all’approfondimento e all’indagine di mercato, il Gruppo GONEO ha puntato sull’Europa alla fine del 2023. Inizialmente si rivolge a Germania, Italia e Spagna per soddisfare la domanda di accumulo di energia fotovoltaica, leader nel continente, ma GONEO cercherà di espandersi ulteriormente man mano che si svilupperà il potenziale del mercato europeo.

GONEO EV CHARGER elimina l’ingombrante aspetto industriale e fonde perfettamente funzionalità e bellezza. Si tratta di un cambiamento di rotta che pone GONEO al vertice del settore. Questo caricabatterie per veicoli elettrici è in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori ed è pronto a stabilire il punto di riferimento per il futuro della ricarica domestica dei veicoli elettrici in tutto il mondo.

Contacts

Hannah Zhang



400-883-2388



zhangyh@gongniu.cn

https://www.gongniu.cn/