Con un update alla G Suite, Google sta rilasciando un nuovo menu Quick settings di impostazioni rapide nell’ambiente di posta elettronica di Gmail.

È opportuno innanzitutto sottolineare che, come sottolinea la stessa Google, questo aggiornamento “si limita” ad aggiungere un modo più semplice per accedere alle impostazioni già esistenti nel set completo delle Impostazioni di Gmail. Non vengono quindi aggiunte nuove impostazioni e quelle esistenti eventualmente personalizzate dagli utenti non verranno modificate con questo update.

Ciò non di meno, rendere più semplice l’accesso ai setting, in un ambiente così ricco di possibili configurazioni e così tanto utilizzato nell’arco di tutta la giornata lavorativa (e anche oltre), come quello di Gmail, rappresenta un aggiornamento la cui utilità non è da sottovalutare.

L’update è progettato da Google per aiutare a trovare e utilizzare facilmente diversi layout, impostazioni e temi, per rendere Gmail più vicino ai gusti, alle esigenze e alle preferenze dell’utente.

Quando si fa clic su Impostazioni, vengono ora mostrati, in modo immediato, diversi tipi di inbox, di interfacce e di opzioni di visualizzazione, di lato nell’ambiente di Gmail.

Poi, quando un’opzione viene selezionata, la posta in arrivo si aggiornerà immediatamente, in modo da poter confrontare le scelte e verificare come agiscono le impostazioni in tempo reale.

La lista completa delle impostazioni rimane comunque ancora disponibile, facendo clic sull’apposito pulsante presente ora nella parte superiore del nuovo menu delle impostazioni rapide.

L’update renderà quindi per l’utente più facile sfruttare le ampie possibilità di personalizzazione della user experience di cui Gmail dispone.

Tra queste: la personalizzazione della densità del testo e delle informazioni visualizzate; la possibilità di scegliere un diverso tipo di casella di posta in arrivo, per aiutare a stabilire le priorità e organizzare in modo intelligente i messaggi email; l’aggiunta di riquadri di lettura per visualizzare rapidamente i contenuti delle email; l’applicazione di temi per personalizzare l'aspetto della propria casella di posta.

Questa nuova funzionalità sarà attiva di default e non prevede alcun controllo admin per gli amministratori.

Il rollout per i domini con percorso di rilascio rapido è già iniziato, mentre per quelli con percorso di rilascio programmato la partenza del rollout è pianificata per il 22 giugno. In entrambi i casi il rollout è graduale, quindi per l’effettiva visibilità della nuova funzione nell’interfaccia possono passare fino a 15 giorni.