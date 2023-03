F5, collaborazione con Visa per login semplificati ma sicuri

F5 ha annunciato oggi la collaborazione con Visa, per aiutare gli esercenti a ridurre in modo sicuro l’attrito del login per i clienti.

I clienti si aspettano che le esperienze commerciali e le transazioni siano sicure. Tuttavia, nell’attuale mondo digitale, i clienti sono minacciati da malintenzionati che cercano di rubare dati e commettere frodi.

Ora, grazie alla collaborazione tra F5 e Visa, gli esercenti possono offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto personalizzata, sicura e senza interruzioni. F5 Distributed Cloud Authentication Intelligence utilizza l’intelligenza artificiale e l’analisi del comportamento per riconoscere in modo sicuro i clienti che ritornano, eliminando la necessità di accedere con un nome utente e una password. Il riconoscimento del cliente all’inizio del suo percorso consente ora la personalizzazione del cliente e riduce l’inefficienza del checkout degli ospiti.

Poiché Distributed Cloud Authentication Intelligence si combina con F5 Distributed Cloud Bot Defense, gli esercenti possono ora accedere anche alle difese contro le frodi e al rilevamento dei bot per proteggere l’intero percorso commerciale, invece di soluzioni che storicamente si limitavano a identificare i bot solo durante il checkout. Questa innovazione riconosce i bot ancora prima nel processo, offrendo un’esperienza più sicura.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Visa per aiutare gli esercenti a proteggere ciò che conta di più per i loro clienti”, ha dichiarato Saurabh Bajaj, Vice President e General Manager, Bot & Risk Management di F5. “La fiducia dei clienti è fondamentale per le attività dei commercianti. Quando gli utenti che hanno effettuato l’accesso hanno un’esperienza migliore e senza interruzioni e sanno che il loro percorso di acquisto è sicuro, sono meno propensi ad abbandonare il carrello: un commerciante ha infatti registrato una diminuzione del 48% degli abbandoni del carrello grazie all’utilizzo di questa soluzione. Ora più che mai, è fondamentale che gli esercenti eliminino gli attriti di login per fornire questa esperienza di fiducia e per incrementare le entrate per sostenere la resilienza economica”.

“Visa è lieta di collaborare con F5, fornitore delle migliori soluzioni di cybersecurity”, ha dichiarato Jack Funda, SVP, Business Development & Partnerships, Global Merchant Sales & Acquiring di Visa. Insieme, F5 e Visa offriranno agli esercenti Visa soluzioni innovative e sicure per coinvolgere più efficacemente i clienti all’inizio del loro viaggio online”. La sicurezza è al centro di tutto ciò che riguarda Visa, e questo entusiasmante passo avanti con F5 rafforza l’impegno di Visa nel rendere sicuro l’ecosistema dei pagamenti e nel proteggere tutti gli attori che ne fanno parte.”

“La collaborazione tra Visa e F5 risolve problemi importanti sia per gli esercenti che per i consumatori”, ha dichiarato Julie Conroy, Head of Risk Insights di Aite-Novarica Group, società leader nella ricerca e consulenza sui servizi finanziari a livello globale. “L’utente finale ottiene l’esperienza di acquisto sicura e priva di attriti che richiede, mentre i commercianti possono vedere diminuire metriche importanti come la frequenza di rimbalzo e aumentare la crescita del fatturato annuo. Questi vantaggi promettono di espandersi con la crescita della fedeltà dei clienti nel tempo”.

