Dynamic Skills: così Oracle inquadra le competenze professionali

Oracle ha presentato una nuova soluzione per aiutare le aziende a individuare, gestire e far crescere meglio le competenze delle loro persone: Oracle Dynamic Skills, parte di Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), dà a risorse umane e top management le informazioni per assicurarsi di avere in azienda le persone giuste.

Le nuove funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale conferiscono una visione sempre aggiornata delle competenze possedute dai dipendenti, e aiutano ad attrarre, sviluppare e far crescere i talenti.

Presupposto di Dynamic Skills è che le competenze che le persone oggi hanno e quelle di cui hanno bisogno cambiano continuamente.

In particolare la tecnologia crea quasi ogni giorno richiesta di skill nuove.

Ci si aspetta che le persone sviluppino in modo regolare le loro capacità e dato che molti descrivono con parole o frasi diverse competenze in realtà simili, la raccolta delle competenze presenti in un’organizzazione diventa un compito sostanzialmente infinito.

Senza un sistema per raccogliere e tracciare questi dati in evoluzione, è difficile capire in modo accurato quali skill esistono in azienda, e senza una visione olistica delle competenze dei dipendenti, aziende e responsabili HR hanno difficoltà nel trovare i talenti adatti a supportare le strategie aziendali.

Oracle Dynamic Skills mantiene un registro dei dati sulle competenze, che viene costantemente aggiornato, con informazioni quali nome del ruolo aziendale, capacità del dipendente, esperienza, livello delle varie competenze.

Dynamic Skills: il database, il motore e il portale

Una visione completa di questo tipo aiuta i responsabili delle risorse umane a favorire lo sviluppo professionale, pianificare meglio, assumere meglio e sviluppare una forza lavoro altamente qualificata. La soluzione integrata in Oracle Cloud HCM include varie funzionalità.

Skills Nexus è un database continuamente aggiornato che offre una visione completa delle skill di tutta la forza lavoro. Aiuta a capire se ci sono dei gap e quali competenze devono essere acquisite o sviluppate.

Skill Nexus utilizza dati disponibili in modo pubblico su skill, qualifiche e lavoro in tutto il mondo, li unisce con informazioni simili provenienti dall’organizzazione e usa l’AI per rendere facile associare le varie competenze ai vari ruoli, offrendo alle aziende dati personalizzati.

Si aggiorna continuamente in base alle interazioni in tempo reale all’interno del sistema HR, come quando i dipendenti aggiungono nuove competenze al loro profilo di talento o un manager aggiorna le competenze in una valutazione delle prestazioni e aggiunge le nuove competenze acquisite con assunzioni.

Skills Advisor è un motore che fornisce raccomandazioni su quali competenze i dipendenti dovrebbero acquisire, quali si dovrebbero cercare nell’assumere personale su ruolo specifici, quali candidati hanno le skill giuste per le posizioni aperte.

Questo aiuta i responsabili HR a far crescere la forza lavoro in modo che supporti nel modo giusto, con le sue capacità, le esigenze aziendali ed è utile per aiutare ad attrarre, trattenere e far crescere le persone in azienda.

Per esempio, in Oracle Recruiting, può collegare i candidati esterni con i ruoli aperti facendo riferimento sia a skill dichiarate sia ad altre che vengono inferite dal sistema. Inoltre, il Learning Experience System (LMS) di Oracle Learning incluso in HCM Cloud, può consigliare corsi per acquisire conoscenze nuove sulla base degli obiettivi individuali di carriera.

Skills Advisor utilizza anche l’elaborazione del linguaggio naturale per raggruppare competenze comparabili, in modo che i candidati e i dipendenti abbiano accesso alle opportunità più pertinenti, indipendentemente da come descrivono le loro abilità.

Skills Center è un portale personalizzato in cui i dipendenti possono aggiornare le competenze, trovare nuove posizioni, accedere a formazione. Rende più semplice tracciare i propri progressi rispetto agli obiettivi di carriera e sviluppare ulteriormente il proprio profilo professionale; in questo modo, aiuta a coinvolgere di più i dipendenti e a migliorare le competenze della forza lavoro.

Skills Center utilizza i dati di Skills Nexus e insight da Skills Advisor per fornire ai dipendenti raccomandazioni specifiche: ad esempio completare un corso di formazione, incontrare un mentore, fare nuove esperienze con progetti di breve durata. Skills Center è utilizzabile da qualsiasi device: desktop, mobile, Oracle Digital Assistant, soluzioni di collaborazione come Slack e Microsoft Teams.