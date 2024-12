Chip per AI, la startup Tenstorrent raccoglie 700 millioni di dollari da Jeff Bezos e Samsung

Jim Keller è un rinomato ingegnere e architetto di processori, noto per il suo contributo pionieristico nel design di CPU e semiconduttori. Ha lavorato per aziende leader del settore tecnologico come AMD, Apple, Tesla e Intel. Keller è famoso per aver progettato l’architettura AMD K7 e K8, e per il suo ruolo nello sviluppo della serie Ryzen e dell’architettura Zen, che hanno rilanciato AMD nel mercato dei processori ad alte prestazioni.