Bending Spoons continua la sua crescita con l’acquisto di Wetransfer

Continua senza sosta la crescita di Bending Spoons: a pochi giorni dall’acquisiione di Issuu, secondo quanto riportato da Bloomberg ora è iil turno di Wetransfer

L’acquisizione di WeTransfer da parte di Bending Spoons è stata completata con l’intento di creare sinergie tra le due aziende e di espandere l’offerta di servizi di Bending Spoons.

Bending Spoons e Wetransfer, i motivi dell’operazione

Le ragioni dietro questa acquisizione sono molteplici:

Espansione della Base di Utenti: Integrando WeTransfer, Bending Spoons può accedere a una vasta base di utenti globali, aumentando così la propria presenza e visibilità nel mercato internazionale.

Miglioramento delle Offerte di Servizi: L’acquisizione permette a Bending Spoons di ampliare il proprio portafoglio di applicazioni, offrendo soluzioni integrate che combinano trasferimento di file, editing video e fotografico, e altre funzionalità digitali.

Sinergie Tecnologiche: La combinazione delle tecnologie di Bending Spoons e WeTransfer favorirà lo sviluppo di nuove funzionalità innovative, migliorando l’esperienza utente e mantenendo un vantaggio competitivo nel settore tecnologico.

Il commento di Luca Ferrari, co-fondatore e CEO di Bending Spoons

“È un piacere scrivervi a nome di Bending Spoons, il nuovo proprietario di WeTransfer.

Quando si è presentata la possibilità di acquisire WeTransfer, ci siamo mossi rapidamente per realizzarla. Sono molte le cose che ci colpiscono di WeTransfer. Innanzitutto, è un prodotto straordinario che risolve un’esigenza reale e diffusa, e lo fa meglio della maggior parte dei concorrenti. Questo fornisce una solida base su cui costruire, con un ampio potenziale per migliorare ulteriormente l’utilità di WeTransfer. Inoltre, il marchio è estremamente forte, soprattutto tra i creativi, il che non è un risultato da poco e offre grandi promesse per il futuro.

Apprezziamo l’impegno che il team di WeTransfer ha profuso nel corso degli anni a favore della responsabilità sociale e della comunità creativa, e vogliamo portare avanti la fiaccola:

Ci siamo impegnati a donare almeno 3 milioni di dollari alla Supporting Act Foundation nei prossimi due anni. La missione della Fondazione è sostenere gli artisti emergenti e i gruppi guidati da artisti provenienti da comunità sottorappresentate.

Ci siamo anche impegnati a continuare a riservare il 30% dello spazio pubblicitario di WeTransfer alle campagne di give-back e ai contenuti editoriali per il prossimo futuro.

Inoltre, WePresent continuerà a mostrare il lavoro di creatori meritevoli, compresi gli artisti emergenti.

Infine, voglio ringraziare Alex e tutti i collaboratori di WeTransfer per aver riposto la loro fiducia in Bending Spoons. E voglio ringraziare voi, utenti e clienti di WeTransfer, per il vostro feedback e il vostro sostegno in questa nuova era.”

La dichiarazione di Alexadar Vassilev, CEO di Wetransfer

“Mentre riflettiamo sui risultati ottenuti negli ultimi 15 anni e sulla vivace comunità di creatori che rappresentiamo, è fantastico vedere che WeTransfer è la piattaforma preferita da molti di voi, che creano e costruiscono le loro attività anche grazie al nostro supporto.

Oggi sono entusiasta di svelare la nostra prossima pietra miliare, che darà il via al nostro prossimo capitolo di crescita: WeTransfer è stata acquisita da Bending Spoons, un’azienda leader nel settore IT. È un momento emozionante per entrare a far parte della loro suite di prodotti tecnologici digitali accanto a Evernote, Issuu, Meetup e Remini, tra gli altri.

Fin dall’inizio, abbiamo intrapreso un viaggio per connettere il mondo con la creatività e non sarebbe stato possibile senza la vostra continua fiducia. 2 miliardi di file trasferiti ogni mese da 80 milioni di utenti attivi, tra cui oltre 600 mila abbonati, non è un risultato qualsiasi. Siamo rimasti sani e redditizi, mentre abbiamo donato più di 1 milione di euro a oltre 72 artisti e organizzazioni emergenti attraverso la nostra Supporting Act Foundation.

Il viaggio verso l’evoluzione del nostro portafoglio prodotti è iniziato qualche anno fa, quando abbiamo deciso di costruire nuove funzionalità sulle fondamenta del nostro servizio di trasferimento di file, estremamente semplice. Finora abbiamo presentato un hub di collaborazione completamente nuovo, Portali e recensioni, abbiamo aggiunto nuovi strumenti per la creazione del vostro marchio e ora potete guadagnare vendendo i vostri file direttamente su WeTransfer, senza intermediari e commissioni esorbitanti. Oltre a maggiori standard di sicurezza, controlli di accesso, nuovi modi per gestire il vostro lavoro in movimento e migliaia di altri miglioramenti, dentro e sotto il cofano.

Per i nostri utenti e partner, come parte di Bending Spoons, WeTransfer continuerà a servire le vostre esigenze di utensili creativi con ancora più intento, innovazione ed eccellenza. Abbiamo piena fiducia in Luca Ferrari e nel suo team per le sinergie che le nostre aziende possono realizzare.”

Questa acquisizione non solo rafforza la posizione di Bending Spoons nel mercato, ma evidenzia anche una tendenza crescente verso la consolidazione nel settore ICT. Le aziende cercano sempre più di integrare competenze e risorse per offrire soluzioni complete e innovative agli utenti. La mossa di Bending Spoons potrebbe innescare ulteriori acquisizioni e collaborazioni tra aziende tecnologiche, guidando l’industria verso un’era di maggiore integrazione e sinergia.

L’acquisizione di WeTransfer da parte di Bending Spoons rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita dell’azienda italiana. Con questa mossa, Bending Spoons dimostra il proprio impegno nell’espandere le proprie capacità e nell’offrire soluzioni avanzate ai propri utenti. La combinazione delle risorse e delle competenze di entrambe le aziende promette di portare innovazioni significative e di migliorare ulteriormente l’esperienza utente.

Sarà interessante osservare come Bending Spoons e WeTransfer evolveranno sotto questa nuova gestione. Le prospettive future sembrano promettenti, con entrambe le aziende pronte a sfruttare le sinergie create da questa acquisizione per offrire soluzioni sempre più avanzate e integrate.