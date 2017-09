Zucchetti potenzia l’ecommerce estero con KonaKArt

Il Gruppo Zucchetti ha acquisito una partecipazione di controllo nell’azienda inglese DS Data Systems (UK) Ltd., società sviluppatrice e proprietaria del software KonaKart, piattaforma Jjava di e-commerce B2C e B2B rivolta a clienti internazionale di grandi dimensioni, da Leroy Merlin a Oxford University Press, da Saudi Telecom a Sky New Zealand.

DS Data Systems è stata assistita da K Finance, partner italiano di Clairfield International, come advisor finanziario e dallo studio “Avvocatidiimpresa” per la parte legale.

L’operazione, sinergica per entrambi i soggetti, consente a Zucchetti di ampliare e integrare la propria offerta di soluzioni software per il mercato estero con un prodotto e-commerce diffuso a livello internazionale e facilmente integrabile in ogni piattaforma e a DS di poter usufruire delle grandi potenzialità in termini di marketing, parco clienti e network di partner che il gruppo leader italiano nel software può offrire per far crescere la diffusione del proprio prodotto KonaKart.

Paolo Sidoli, uno dei soci fondatori di DS, si è detto molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con Zucchetti: “Siamo molto contenti di essere entrati a far parte del primo gruppo italiano di Information Technology, perché grazie a questo accordo potremo sviluppare su vasta scala il nostro prodotto sfruttando le grandi potenzialità di crescita che il Gruppo Zucchetti ci può offrire”.

Zucchetti, tramite il proprio responsabile della divisione “Worldwide Business Operations” Enrico Itri ha ribadito che "L’espansione di Zucchetti nel mercato internazionale passa anche attraverso accordi come quello siglato con DS, in quanto ci permette di arricchire la nostra gamma di software dedicata soprattutto al mercato europeo, con particolare riferimento a Spagna e Germania. Il nostro obiettivo, infatti, è diventare un fornitore globale di software e servizi per i clienti di tutto il mondo, integrando prodotti come KonaKart nelle nostre soluzioni Erp, nelle applicazioni verticali dedicate al mercato retail e in altre componenti dell’offerta Zucchetti”.