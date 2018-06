Sicurezza fisica, Zucchetti acquista Selesta Ingegneria

Zucchetti ha acquisito Selesta Ingegneria, società con esperienza trentennale nel campo della sicurezza fisica, con oltre 2.400 clienti attivi, gestiti attraverso 7 sedi in Italia, 186 dipendenti ed un fatturato di oltre 23 milioni di euro.

Si tratta di una delle maggiori acquisizioni societarie effettuate dal gruppo lodigiano, che con l'operazione diventa leader assoluto del mercato Italiano della sicurezza fisica e del controllo accessi, con una posizione di rilievo anche nel mercato internazionale.

Per Domenico Uggeri, vicepresidente di Zucchetti,“dall'unione con Selesta Ingegneria nasce non solo il principale player sul mercato italiano, ma anche un punto di riferimento per il mercato estero dove la validità dei sistemi di Zucchetti è già stata testata con successo, ad esempio per quanto concerne la sicurezza di grandi impianti sportivi”.

Per Marco Marchetti, responsabile Sicurezza Automazione in Zucchetti “mettendo a fattor comune l’esperienza e le competenze delle persone di Selesta Ingegneria e di Zucchetti potremo ulteriormente crescere sul mercato e ottenere successi sempre più importanti nel campo della rilevazione presenze, del controllo accessi e della building security. Inoltre i clienti di Selesta Ingegneria avranno l’opportunità di integrare le loro applicazioni con le soluzioni Zucchetti per la gestione e l’amministrazione del personale per ottimizzare tutti i processi relativi alle risorse umane”.

La voce di Selesta Ingegneria è quella del direttore operativo Barbara Teagno: “Con l’ingresso della nostra azienda nel Gruppo Zucchetti, abbiamo realizzato la migliore scelta che potessimo fare,condividendo con una grande azienda italiana gli stessi valori che ci hanno caratterizzato in questi anni, ossia lo sviluppo del capitale umano, ponendo l’attenzione al benessere della persone e alla loro sicurezza attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie, in un’ottica innovativa e di ottimizzazione delle scelte organizzative”.