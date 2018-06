Zucchetti acquista Omnia Informatica e punta al mercato marittimo

Con l’acquisizione di Omnia Informatica, società con sede a Genova specializzata in software gestionali, paghe e risorse umane sia di terra che di bordo di compagnie di navigazione, agenzie marittime e di spedizione e aziende legate alle attività marittime e portuali, il Gruppo Zucchetti espande il proprio mercato al settore della gestione del personale all’area marittima e portuale.

Per la società lodigiana si tratta di un’importante acquisizione che rafforza la copertura applicativa nell’ambito specifico dell’elaborazione paghe, aumentando il numero di tipologie contrattuali gestite.

Come sspiega Domenico Uggeri, vicepresidente della società lodigiana, “Attraverso questa operazione possiamo unire la nostra leadership tecnologica nel settore delle risorse umane all’esperienza trentennale che Omnia Informatica vanta in questo mercato, creando prodotti non solo tecnologicamente avanzati, ma anche capaci di rispondere al meglio alle necessità di un settore dalle esigenze così specifiche. Con questa acquisizione Zucchetti supera i 7 milioni di cedolini stampati ogni mese attraverso le nostre soluzioni: in pratica oltre il 40% dei cedolini che i lavoratori del settore privato ricevono vengono gestiti da un applicativo Zucchetti”.

Per Giuseppe Gullì, amministratore di Omnia Informatica, “Entrare a far parte del Gruppo Zucchetti per i nostri clienti significa avere tanti vantaggi, dalle garanzie in termini di continuità delle soluzioni da parte di un gruppo interamente italiano alla possibilità sia di beneficiare dei continui e costanti investimenti in ricerca e sviluppo sia di disporre delle migliori soluzioni del mercato grazie anche alle importanti economie di scala".

Positivo anche il commento di Paolo Truffa, amministratore di Omnia Informatica: “I software applicativi di Omnia Informatica, sia lato HR che ERP, saranno integrati con i prodotti e i servizi Zucchetti, così i nostri clienti potranno godere di un’offerta ampia e funzionalmente completa di soluzioni innovative, che spazia dalla fatturazione elettronica alla gestione documentale, da HR Portal alla business intelligence”.