ZTE ha annunciato che prevede di lanciare il suo primo smartphone 5G commerciale entro la prima metà del 2019. Questo più recente annuncio arriva dopo una precedente anticipazione dell’azienda cinese di telecomunicazioni.

L’annuncio precedente era che entro la fine del 2018 ZTE avrebbe svelato uno smartphone 5G e prodotto CPE sperimentale 5G.

Ad aprile di quest’anno ZTE ha compiuto una dimostrazione della prima chiamata 5G utilizzando lo standard globale 3GPP R15. Alla fine di ottobre ZTE Mobile Devices ha inoltre completato una chiamata 5G con uno smartphone e un dispositivo CPE ZTE. Ciò è avvenuto tramite un sistema di simulazione, nel centro di ricerca e sviluppo di Shanghai della società.

Chiamate, Internet e chat in 5G, con ZTE

I test e gli esperimenti non si sono limitati alle chiamate 5G. ZTE Mobile Devices ha realizzato anche una connessione 5G Internet e WeChat. Connessione eseguita sempre su uno smartphone ZTE e tramite lo stesso sistema di simulazione.

Al momento, la banda di frequenza supportata dagli smartphone 5G è principalmente sub-6 GHz, sottolinea l’azienda. Invece, la soluzione integrata nell'antenna di ZTE Mobile Devices supporta la copertura completa dal sub-6G alle onde millimetriche. E comprende le numerose combinazioni di CA e EN-DC, soddisfacendo i requisiti dei principali operatori di tutto il mondo.

I test sui servizi dati 5G continuano a fare progressi, per quanto riguarda lo smartphone 5G di ZTE. Ulteriori test di ricerca e sviluppo, su più scenari, sono in programmazione per il mese di dicembre di quest’anno.

A tutt’oggi, il colosso cinese delle telecomunicazioni ha dunque concluso con successo una chiamata 5G.

Nonché una connessione Internet e WeChat, sempre via 5G e mediante uno smartphone. Si avvia quindi a passi rapidi nello sviluppo di soluzioni, per sfruttare appieno la nuova generazione della tecnologia mobile. Nuova tecnologia 5G che tutti si attendono porterà grandi innovazioni in numerosi settori.