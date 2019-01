Zte Corporation ha comunicato di aver completato, insieme alla filiale China Unicom di Guangdong, quella che definisce la prima chiamata 5G al mondo.

La chiamata 5G è stata effettuata per mezzo del prototipo di smartphone 5G di Zte nell’area di test 5G di Shenzhen.

Questo test, secoindo Zte, ha fatto per l’appunto registrare un primato mondiale.

Si tratterebbe infatti della prima prova su campo completata di una chiamata 5G in modalità NSA e conforme a 3GPP Rel-15.

Il test è servito inoltre per completare la verifica di diversi servizi. Quali la chiamata vocale di gruppo Wechat, i video online e la navigazione sul web.

Si intensificano i test 5G

Il primo test commerciale di chiamata 5G al mondo ha dunque luogo in Cina, nell’area di test di China Unicom a Shenzhen.

Un altro importante marchio cinese del mobile, Oppo, ha da tempo sperimentato la connessione 5G a Internet da smartphone.

La stessa Zte spinge molto, e da tempo, sul 5G. L’azienda già lo scorso autunno prevedeva di lanciare il suo primo smartphone 5G commerciale entro la prima metà del 2019. E al 5G Summit italiano aveva offerto delle anticipazioni su come procedevano i test.

I test stanno chiaramente avendo luogo in vari ambiti e in tutto il mondo, Europa inclusa. Per quanto riguarda l’Europa, abbiamo visto un esempio qui; di un esempio italiano abbiamo invece parlato qui.

Zte e il 5G

Shenzhen è nota come "la città dell'innovazione" ed è una delle prime città pilota 5G di China Unicom. La città sta verificando le capacità di rete delle apparecchiature 5G, i servizi speciali, il roaming e altro. L’intento con questi test è di porre una solida base per la costruzione dell’intera piattaforma commerciale per la rete 5G.

Il test impiega la soluzione 5G end-to-end di ZTE, inclusi radio access network, core network, transport network e dispositivo intelligente. Nella prova su campo, è stata realizzata la connessione con lo smartphone prototipale 5G di Zte.

Il test è stato anche utile come verifica delle tecnologie chiave, quali Massive MIMO, 5G NR, NSA dual connectivity, FlexE e 5G Common Core.