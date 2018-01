Zona Business, il social network team come servizio

Zona Business è una piattaforma online presente come servizio su Tim Digital Store, che fornisce a un'azienda post per social network che valorizzano il suo brand.

A cercare i contenuti e a scriverli per il comittente non è un algoritmo ma il social team di ZetaBi , società di Cuneo diretta da

Il servizio si rivolge principalmente ad aziende che hanno un profilo social, ma non hanno tempo di inserire post di qualità e ad alto valore.

Il cliente viene contattato per la presentazione del servizio e la redazione del calendario editoriale.

Da marzo 2017 sono state attivate 4.700 licenze che posizionano Zona Business tra i servizi di Tim Digital Store più utilizzati in Italia

Gestire la pagina di Facebook e Twitter richiede tempo e per aumentare i follower serve periodicamente inserire post corretti, attraenti, e curiosi. Un team cerca contenuti online, li riscrive e li mette a disposizione nell'area personale. L'azienda puuò automaticamente pubblicare il contenuto all'interno della fan page senza bisogno di modificare nulla, perchè i post vengono cercati e scritti ad hoc per la categoria merceologica di riferimento

I contenuti vengono cercati e scritti in base a tendenze e analisi di mercato: la fan page risulterà dinamica, aggiornata e al passo con i trend del momento.

Le aziende possono attivare tre profili di servizio.

Zona Business Start (costa 9 euro più Iva al mese) permette di accedere esclusivamente ai post di una categoria merceologica, di norma quella della propria attività. Non è previsto l'inserimento della vetrina aziendale sul sito.

Zona Business Plus (29 euro al mese più Iva) permette di accedere ai post di tutte le categorie merceologiche presenti. L'accesso full permette di condividere tutti i post in qualsiasi momento. Non solo, quindi, contenuti relativi alla categoria merceologica ma anche curiosità e news da altri settori. L'azienda è presente con vetrina aziendale sul sito.

Con Zona Business Vip (59 euro al mese più Iva) un social team dedicato scrive i post per l'azienda. Fino a 10 pubblicazioni al mese sulla tua fan page con contenuti dedicati e specifici per l'attività commerciale, il brand, i prodotti. SI può accedere ai post di tutte le altre categorie merceologiche in modo da rendere dinamica il più possibile la fan page. Massima libertà e totale condivisibilità di tutti i contenuti presenti nell'area personale. L'azienda è presente con vetrina aziendale sul sito.