Da Zebra un nuovo palmare per le Pmi di retail e hospitality

Zebra Technologies ha presentato il TC20, un computer palmare rugged progettato per venire incontro alle necessità specifiche delle Pmi.

Il TC20 è un dispositivo leggero, resistente e dalla lunga autonomia, sviluppato per essere utilizzato indoor da parte delle Pmi di settori come il retail e l’hospitality, nei quali è essenziale bilanciare funzionalità e costi.

Zebra ha integrato nel TC20 decenni di innovazione del settore enterprise, per rivoluzionare il mercato delle Pmi in cui è ancora comune l’utilizzo di carta e penna o di dispositivi consumer fragili e non sufficientemente performanti.

Con il TC20 le PMI possono accedere a funzionalità che ottimizzano il business come lo scanner integrato, la lunga durata della batteria e la migliore connettività, inserite in un computer palmare senza compromessi che rispecchia il design e l’interfaccia familiare dei dispositivi consumer.

Aspetti tecnici

Il TC20 è disponibile con modelli progettati per la scansione di codici a barre 1D e 2D ai quali, con il Zebra RFID2000 la culla UHF RFID, è possibile aggiungere la capacità di leggere, scrivere e localizzare i tag RFID, rendendolo un prodotto ideale per i negozi.

Le Pmi possono beneficiare della qualità di lettura dei codici a barre e dei tag RFID, eliminando la dipendenza dalle fotocamere degli smartphone, solitamente inaffidabili, lente e a forte consumo.

Il TC20 è progettato per resistere ad ambienti polverosi e a cadute accidentali, riducendo il rischio di costose riparazioni e assicurando un uso più duraturo e produttivo.

All’interno di Zebra OneCare, la soluzione LifeGuard per Android consente un’estensione degli aggiornamenti di sicurezza lungo un il periodo di utilizzo del TC20, assicurando la sicurezza del sistema operativo in ogni momento.

Il display da 4,3 pollici del TC20 e l’interfaccia Android assicurano un utilizzo facile e intuitivo che lo rendono semplice da utilizzare anche appena aperta la scatola. Disponibile nei formati solo touch e “touch e tastiera”, il TC20 permette al personale di concentrarsi di più sui clienti.

Progettato per essere una linea di smartphone per le aziende, il TC20 è potenziato da Mobility DNA e dal suo ecosistema di software come Datawedge, StageNow, Mobility Extensions, che aiutano a semplificare la gestione e la scoperta di eventuali problemi.

Usando la soluzione Zebra Workforce Connect Push-To-Talk Express, il personale può effettuare comunicazioni vocali attraverso la rete wireless interna per comunicare sia tra singoli che in gruppi, permettendo loro di coordinarsi e reagire in tempo reale al costante cambiamento delle necessità migliorando il servizio al cliente.

Accessori, come un pacco di batterie “snap-on” per supportare un utilizzo continuativo, un cinturino per la mano, una fondina da cintura e un’impugnatura snap-on con grilletto, consentono allo staff di utilizzare il TC20 in molteplici operazioni, con minore sforzo e migliore efficienza.