Arriva direttamente dal team di Oculus l’annuncio dell’approdo di YouTube VR su Oculus Go. L'app è già disponibile sull’Oculus Store: la scheda di YouTube VR, per informazioni e download, è accessibile a questo indirizzo.

YouTube VR consente di sperimentare in realtà virtuale i propri canali, video e creator preferiti della piattaforma di condivisione video. L’esperienza di realtà virtuale di YouTube può ora essere dunque vissuta anche con l’headset Oculus Go.

Se si è già in possesso di un account YouTube, basta accedere all'app per visualizzare iscrizioni, playlist, cronologia visualizzazioni e altro. Sono oltre 800.000, informa Oculus, le esperienze disponibili su YouTube ora visualizzabili anche Oculus Go.

Queste comprendono i contenuti immersivi 3D a 360° e VR180°. E l’app consente di esplorare anche i video rettangolari standard. L’app YouTube VR supporta inoltre la vista di video con altre persone, in un’esperienza condivisa in una “stessa stanza” virtuale.

Oculus Go e lo Store di app

Vi sono più di 1.000 app di realtà virtuale sullo Store di Oculus, informa l’azienda. App (o meglio, Esperienze, come vengono definite) compatibili con i diversi visori del marchio: Rift, Gear VR e, per l’appunto, Go.

Tra le app, come per ogni store che si rispetti, ve ne sono delle categorie più diverse. Chiaramente l’intrattenimento ha un ruolo da protagonista, con i contenuti e i giochi. Ma ci sono anche app per l’education, i social network e altro.

Oculus Go è l’headset VR standalone, portatile e all-in-one, dell’azienda di proprietà di Facebook. In Italia Oculus Go è disponibile al prezzo di 219 euro per la versione con 32 GB di memoria. Costa invece 269 euro la versione con 64 GB di memoria per lo storage.