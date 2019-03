Your Voice firma un accordo di partnership con Wind Tre Business, con l’obiettivo di offrire al mondo delle imprese uno strumento semplice e innovativo per gestire e automatizzare comunicazioni multicanale fra aziende e clienti.

Wind Tre Business offrirà sul mercato delle PMI e delle grandi aziende il "Cloud Contact Manager", la web dashboard di Your Voice disegnata per ottimizzare e digitalizzare i processi e le interazioni fra le aziende e i clienti, in modo da non perdere alcuna opportunità di contatto e di business: chiamate telefoniche in ingresso e in uscita, risponditori vocali di accoglienza e self-service, possibilità di avviare una chiamata direttamente dal web (click-to-call), supporto alle vendite grazie al verbal ordering, live chat e chatbot, SMS ed email per comunicazioni singole o multiple, invio e condivisione di documenti e link, sessioni di video streaming da smartphone, tablet o webcam, integrazione di profili social, applicativi di CRM e molto altro.

La soluzione, disponibile come servizio in Cloud, non necessita di installazioni hardware o software né di onerosi investimenti iniziali. La flessibilità del Cloud Contact Manager consente di far fronte a picchi stagionali, temporanei o eccezionali di volumi di contatti e interazioni da gestire fra aziende e clienti.

"Collaboriamo da tempo con Wind Tre – afferma Gianluca Brochiero, Top Account & Sales Channel Manager di Your Voice S.p.A.– e questa partnership commerciale, specifica per la realtà Business, è la dimostrazione di un ulteriore potenziale di crescita. Vogliamo proporre ad aziende di ogni dimensione e mercato, dalle Utility al Retail, dal Finance al Manufacturing, soluzioni immediate e scalabili per competere con successo nel loro settore di riferimento".

Oltre alla multicanalità, con il Cloud Contact Manager è possibile fare automazione ed efficienza su numerosi processi di Marketing, Vendita e Customer Care quali ad esempio acquisizione documentale e multimediale, campagne di customer satisfaction, applicazioni di firma digitale e grafometrica, generazione codici a barre e QR, gestione di agende e presa appuntamenti, servizi di notifica/recupero crediti, OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e pagamenti sicuri con carta di credito.