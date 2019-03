Fotocamera da 48 Mpixel, processore Qualcomm Snapdragon 660 e batteria da 4000 mAh. Il tutto a un prezzo di 179 euro. Questa l’accattivante proposta che fa Xiaomi con il nuovo Redmi Note 7.

Questo smarpthone porta un grande cambiamento nel design della sua serie: completamente rivestito da Corning Gorilla Glass 5, sfoggia uno look da prodotto di fascia premium. Gli angoli sono rinforzati e i pulsanti e le porte sono dotati di guarnizioni impermeabili per ridurre i pericoli dovuti gli schizzi d’acqua. Il display a goccia da 6,3” ha un rapporto 19,5:9 e una risoluzione FHD+ (2380×1080).

Sul retro del Redmi Note 7 troviamo una fotocamera con sensore di immagine CMOS retroilluminato Samsung ISOCELL Bright GM1, con una capacità di 48 MP. Scattando le foto, il sensore utilizza la tecnologia Tetracell di Samsung che unisce quattro pixel in un solo grande pixel da 1,6 µm. Questo aumenta la sensibilità alla luce e rende l’immagine da 12 MP più chiara e luminosa, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Xiaomi abbina poi le fotocamere di Redmi Note 7 con alcune delle più recenti funzionalità AI che aiutano a ottenere scatti all’altezza delle aspettative. Tra queste citiamo la funzione di fotografia in modalità notturna (introdotta con il Mi MIX 3), il rilevamento delle scene AI, AI beautify e AI portrait.

Oltre 24 ore di autonomia

A gestire il funzionamento di Redmi Note 7 troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 660 AIE SoC, con una velocità massima di clock di 2,2GHz. Dell’autonomia si occupa una batteria da 4000 mAh, che, assicura Xiaomi, permette di superare le 24h senza problemi. Grazie a Qualcomm Quick Charge 4, la ricarica avviene in tempi brevi. Redmi Note 7 include anche gli infrarossi, per consentire il controllo di numerosi elettrodomestici, come televisori o climatizzatori.

Redmi Note 7 sarà disponibile in tre colorazioni, Space Black, Neptune Blue, e Nebula Red, e sarà venduto al prezzo di 179,9 euro per la versione 3GB + 32GB e di 199,9 euro per la versione da 4GB + 64GB di memoria.

Riguardo la disponibilità, Redmi Note 7 nella versione da 4GB + 64GB sarà in vendita dal 15 marzo su mi.com e presso i Mi Store autorizzati e i rivenditori Unieuro, Mediaworld, Trony, Expert e Euronics. L’altro modello sarà acquistabile su mi.com e Amazon dal 21 marzo.