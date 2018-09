In Italia Xiaomi è nota soprattutto per i suoi smartphone: sono di fascia premium ma hanno un prezzo molto contenuto. Tuttavia, l'azienda cinese produce diversi tipi di apparecchi. Tra questi c'è anche una linea di videoproiettori.

Un modello di tale linea sta per arrivare anche in Italia. Si tratta del Mi Laser Projector 150”, apparecchio a tiro ultra-corto che, posizionato a soli 50 cm dal muro, può proiettare fino a 150 pollici per offrire una vera esperienza cinematografica all’interno del proprio salotto.

Alla base del funzionamento di Mi Laser Projector 150” c'è la tecnologia laser ALPD 3.0 (Advanced Laser Phosphor Display) sviluppata da Appotronics e comunemente usata nei cinema. Dell'accurata riproduzione di colori ricchi e vivaci sui fa carico la soluzione DLP di Texas Instruments.

Un'esperienza audio/video completa

Xiaomi afferma che, per offrire un’esperienza audio coinvolgente, ha integrato il supporto per le tecnologie Dolby e DTS. La riproduzione è affidata a due speaker da 15 W full frequency e due speaker 15 W high frequency.

Dotato di una risoluzione Full HD di 1920 x 1080, Mi Laser Projector 150” è compatibile con Android TV 8.1 e dispone di tre porte HDMI 2.0 (ARC x 1), due porte USB, due porte SPDIF, Wi-Fi e Bluetooth.

Caratterizzato da un design minimalista, Mi Laser Projector 150” ha un telaio bianco. Sarà venduto a 1.899 euro dal 12 settembre.

Mi Band 3, impermeabile e versatile

Xiaomi porta in Italia anche l’ultima versione del suo wearable device Mi Band 3. Con un display OLED da 0,78 pollici, Mi Band 3 può visualizzare il contenuto dei messaggi, oltre a dati base come ora, data e passi da compiere. È caratterizzato da un design unibody elegante e minimal e può essere gestito in modo semplice. Si può scorrere verso l’alto e verso il basso per muoversi tra le voci del menu, e verso sinistra o destra per ulteriori opzioni. Il pulsante touch, incorporato nella parte inferiore dello schermo, funge da pulsante Home o per attivare funzioni aggiuntive, quali la cancellazione delle notifiche o la misurazione della frequenza cardiaca.

La nuova versione del dispositivo incorpora il cronometro ed è dotata di una funzione di localizzazione del telefono e di notifica a vibrazione. Questo indipendentemente dal fatto che lo smartphone sia spento o acceso. Inoltre, resiste all'immersione in acqua fino a 50 metri.

Durante l'attività fisica, quando si inizia un allenamento con l’app Mi Fit, viene attivata un’interfaccia dedicata su Mi Band 3. Questa consente di visualizzare le statistiche di allenamento in tempo reale, oltre ai dati storici e alle analisi su base giornaliera, settimanale o mensile.

Mi Band 3 è in vendita presso i Mi Store a 29,99 euro. A breve lo si potrà acquistare anche su Amazon.