Xerox trasforma la stampa digitale con Iridesse

Dopo la fotocopiatrice, la stampa laser e la stampa on-demand Xerox annuncia un’altra trasformazione nel settore del printing: una stampante con sei stazioni di colore, ad alta velocità, che combina la stampa a quattro colori con un massimo di due inchiostri secchi speciali in un unico passaggio di stampa.

Xerox Iridesse Production Press è in grado di stampare inchiostro secco metallizzato oro o argento, CMYK e inchiostro secco trasparente in un solo passaggio, grazie a nuove funzionalità di gestione del colore e di automazione, che danno agli stampatori un immediato vantaggio competitivo nel mercato in continua crescita della stampa digitale.

Iridesse elimina le stampanti e i processi multipli normalmente richiesti per la stampa delle decorazioni, aumentando la capacità e i profitti.

Con due stazioni di stampa in linea per inchiostri secchi speciali, i clienti possono creare applicazioni remunerative con colori spot, gradienti metallizzati e metallizzati misti, e miglioramenti speciali. Gli inchiostri metallizzati secchi oro e argento possono essere utilizzati da soli o stratificati sotto o sopra colori CMYK per creare palette iridescenti uniche. Uno strato di inchiostro secco trasparente può essere aggiunto per un tocco extra a livello di dimensione o texture.



I flussi di lavoro preconfigurati di Xerox FreeFlow Core consentono agli stampatori di trasformare automaticamente e in modo selettivo il testo e la grafica per stampare in oro e argento senza modificare il documento di origine. Questo permette di migliorare le applicazioni esistenti in modo semplice, con decorazioni di alto valore.

A velocità fino a 120 pagine al minuto, la stampante può gestire supporti da 52 a 400 gr/m2 di peso.

Tra le caratteristiche aggiuntive della stampante Xerox segnala

Il Toner High Definition Emulsion Aggregate (HD EA) è caratterizzato da una dimensione delle particelle ottimale, per offrire in modo più uniforme minor lucidità, colori delicati e dettagli sottili.

Xerox EX-P 6 Print Server by Fiery consente agli utenti di creare flussi di lavoro personalizzati per applicazioni metallizzate con funzionalità RIP e strumenti di gestione del colore avanzati.

Le opzioni Dual Advanced High Capacity Feeders, Bypass e Inserter permettono ai clienti di gestire fino a 8 diversi supporti in un singolo lavoro, o di portare a termine cicli produttivi con un totale di 12.500 fogli.

Una varietà di opzioni di finitura sono disponibili, tra cui la nuova Xerox Crease e Two-sided Trimmer, che crea una piegatura resistente e dà agli opuscoli una finitura di elevata qualità se utilizzata insieme a Xerox Production Ready Booklet Maker Finisher e ai moduli Xerox SquareFold Trimmer.

Iridesse è ordinabile dal 9 maggio.