Sono due le nuove workstation portatili introdotte da Lenovo: ThinkPad P1 e ThinkPad P72. Con ThinkPad P1 il produttore punta sulla mobilità e sullo stile, oltre che sulle prestazioni. Si tratta infatti della workstation mobile più sottile e leggera di Lenovo.

ThinkPad P72 è invece progettata per gli utenti che cercano il massimo della potenza di calcolo e delle prestazioni. Lenovo la indica come particolarmente adatta agli utenti dei settori petrolifero, automotive e finanza.

Lenovo ThinkPad P1

Con il modello ThinkPad P1 Lenovo chiaramente non rinuncia alle prestazioni e all’affidabilità di una workstation mobile. Cerca però di coniugare le prestazioni elevate con la maneggevolezza e l’eleganza.

Per ThinkPad P1 il produttore ha dunque puntato su un’esperienza di alto livello. Sia in termini di look & feel che di qualità nell’assemblaggio e dei componenti. E con la cura dei dettagli e nel design.

Il peso e le dimensioni della batteria sono stati ridotti del 35% rispetto alla versione precedente. Ciò, oltre ad altri accorgimenti, allo scopo di poter offrire una macchina particolarmente sottile e leggera. Oltre che dalla linea elegante.

Dal punto di vista tecnico, ThinkPad P1 è dotata di processori Intel Xeon e Core di ottava generazione. È incluso il supporto della CPU Core i9 e per le memorie ECC. Il comparto grafico è potenziato dalle più recenti schede professionali NVIDIA Quadro P1000 e P2000.

Questa workstation mobile Lenovo è equipaggiata, nelle versioni top, con un display UHD 4K da 15 pollici. Questo offre il 100% della gamma di colori Adobe e funzionalità touchscreen. Le caratteristiche tecniche ovviamente variano a seconda delle configurazioni. Queste possono prevedere una fotocamera a standard IR, fino a 1 TB di storage PCIe SSD e fino a 64 GB di memoria a 2667 MHz.

Lenovo ThinkPad P72

Come anticipato, il modello ThinkPad P72 è progettato per un target differente. Questa workstation è infatti indirizzata a chi cerca prestazioni elevate, da desktop replacement.

ThinkPad P72 ha pertanto uno chassis più importante, con un display da 17 pollici. È equipaggiata con processori Intel Xeon e Core di ottava generazione e con schede grafiche NVIDIA Quadro fino alla P5200. Si tratta dunque di una workstation dimensionata per affrontare i flussi di lavoro più impegnativi.

Ciò è ulteriormente supportato da uno storage massimo di 6TB. Così come da un supporto per un massimo di 128 GB di memoria e 16GB di memoria Intel Optane. Caratteristiche che consentono agli utenti di gestire anche grandi volumi di dati.

In Italia le workstation ThinkPad P1 e P72 saranno disponibili a partire da fine settembre. I prezzi (così come le caratteristiche tecniche) variano naturalmente in base alla configurazione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.