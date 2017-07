Word: inserire le immagini in una forma

In una forma disegnata utilizzando le opzioni della funzione disegno, per esempio all’interno di un cerchio o di un ellisse, è possibile inserire una immagine. In pratica, anziché utilizzare come riempimento un colore o un motivo grafico, si utilizzerà …

In una forma disegnata utilizzando le opzioni della funzione disegno, per esempio

all'interno di un cerchio o di un ellisse, è possibile inserire una immagine.

In pratica, anziché utilizzare come riempimento un colore o un motivo grafico,

si utilizzerà, per l'appunto, l'immagine desiderata. Ma ecco come operare.

Aprire la barra degli strumenti di disegno (Visualizza, Barre strumenti,

Disegno), e fare clic sull'icona con sopra impresso un ellisse. Portare

il cursore nell'area di lavoro e disegnare la forma. A questo punto farvi sopra

doppio clic. Nella maschera che si apre accedere alla scheda Colori

e linee, aprire l'elenco a discesa Colore, e selezionare

Effetti di riempimento. Nella nuova maschera che si apre accedere

alla scheda Immagine, e premere il pulsante Seleziona

immagine per definire il percorso di quella da caricare. Premere il

pulsante Ok per consolidare la scelta.