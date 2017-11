Wolters Kluwer porta la gestione dei processi alle Pmi

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia rilascia Arca GP, una funzionalità di gestione che si inserisce nella soluzione software Erp Arca Evolution.

La gestione dei contatti, clienti, potenziali tali o fornitori, è un’attività aziendale tra le più importanti per la vita e lo sviluppo di un’impresa.

La società ha sviluppato il concetto di digitalizzazione delle informazioni provenienti dalle attività di contatto e relazione, sistematizzandole e rendendole fruibili in ambito Erp.

Arca GP (Gestione Processi) è una soluzione dedicata alle Pmi di qualsiasi settore industriale e commerciale, e consente di organizzare i processi interni extra contabili dell’azienda.

La soluzione consente una gestione delle attività che ruotano attorno al cliente, ad esempio commerciali, amministrative, reclami, di assistenza, ed altro, centralizzata e condivisa con tutta l’azienda.

Permette all’intera struttura aziendale di focalizzarsi sull’asset cliente e seguirlo al meglio in ogni aspetto della relazione.: consentirà all’azienda di avere la visione completa delle relazioni con tutti i propri business partner, dunque anche con i propri fornitori.

Sin dalle attività di acquisizione di un nuovo cliente, Arca GP favorisce la strutturazione e il controllo di ogni attività di relazione e di marketing, condividendola con tutte le funzioni aziendali.

In Arca GP si consolida la storia dei rapporti con i clienti e i fornitori via via che questa si evolverà in un rapporto duraturo e stabile o si interromperà o non andrà a buon fine.

Inserito nell’ambito dell’Erp Arca Evolution, il nuovo software è stato ingegnerizzato con lo scopo di sostenere l’incremento delle vendite e delle performance commerciali.

Arca GP è in grado di fornire statistiche e dati concernenti le relazioni con clienti e fornitori che, una volta elaborati, premetteranno di affinare le strategie di relazione, commerciali, di vendita e anche di acquisto.

L’analisi dei dati è oggi fondamentale per rendere un rapporto profittevole e ad alto valore reddituale. Arca GP, grazie all’output di dati, favorisce la gestione ottimale di molte fondamentali funzioni aziendali, quali il service, la pianificazione, l’assistenza.

Il tracciamento delle attività di ogni singolo commerciale e della pipeline di vendita consente al responsabile commerciale o al titolare dell’azienda di avere un perfetto controllo di tutte le opportunità aperte, di monitorare le performance dei team di vendita e dei singoli product manager, e quindi di indirizzare le attività e contribuire al successo di ogni azione commerciale.