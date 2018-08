Parallels Desktop 14 per Mac, ultima generazione del software di virtualizzazione, introduce novità all’insegna dell’ottimizzazione, della performance e della compatibilità.

Partendo dall’ultima, l’aggiornamento rende il software già predisposto per macOS Mojave, la nuova versione del sistema operativo del Mac.

Di macOS Mojave, Parallels Desktop 14 supporta anche la nuova modalità scura, Dark Mode.

L’aggiornamento introduce diverse nuove funzionalità, tra cui un miglioramento delle prestazioni sotto vari aspetti. Per le applicazioni che sfruttano l’accelerazione grafica, Parallels Desktop 14 potenzia il supporto OpenGL. Ciò consente di conseguire miglioramenti della performance in applicazioni professionali quali SketchUp 2017/2018, CTVox, DIALux 8 e OriginLab.

Le modalità di visualizzazione sono state migliorate in termini di velocità e utilizzo della memoria. Con benefici sulle risoluzioni e sulla frequenza di fotogrammi gestibili. La migliore gestione della memoria tra ambienti Windows e Mac consente inoltre alle applicazioni Windows di sfruttare meglio la memoria di sistema.

Per quanto riguarda la performance, Parallels indica che i miglioramenti delle prestazioni possono arrivare fino al 200% su iMac Pro. I tempi di avvio sono ora più rapidi, soprattutto per quel che riguarda l’avvio delle applicazioni.

È stato anche aggiunto un indicatore d’utilizzo della CPU per fornire una migliore comprensione dell'utilizzo della CPU in Windows. Inoltre, la funzionalità Monitoraggio delle risorse è stata completamente riprogettata. Questo allo scopo di mostrare le risorse Mac insieme all'impatto che più macchine virtuali hanno su di esse.

Parallels Desktop 14 ottimizza lo spazio

Non solo aumento di prestazioni: l’aggiornamento contribuisce anche alla ottimizzazione dello spazio di archiviazione. Con la nuova versione, le macchine virtuali consentono di risparmiare fino a 20 GB di spazio su disco. Ciò è stato reso possibile con una serie di ottimizzazioni sui meccanismi di archiviazione sia in ambito Windows che Mac.

Una nuova finestra di dialogo Free Up Disk Space suggerisce azioni per liberare spazio di archiviazione. È quindi ora possibile ottenere una migliore gestione di più macchine virtuali. Gli snapshot appena creati occupano inoltre fino al 15% di spazio in meno su disco.

L’integrazione tra gli ambienti Windows e Mac con la nuova versione si fa ancora più stretta. In Parallels Desktop 14 sono stati aggiunti set preconfigurati per la Touch Bar per ulteriori applicazioni. Inoltre la procedura guidata di Parallels Desktop consente di personalizzare in modo semplice la Touch Bar per numerose applicazioni Windows.

Una cassetta degli attrezzi per Windows su Mac

Parallels Desktop per Mac Business Edition offre nuove funzionalità, tra le altre cose, per la gestione delle licenze. Gli amministratori possono invitare gli utenti via e-mail e assegnare amministratori distinti per le licenze secondarie. I lettori di smart card sono ora disponibili in maniera automatica sia su Mac sia su Windows. La Business Edition presenta inoltre altri miglioramenti.

Parallels Toolbox per Windows e Mac include più di 30 utility per aiutare gli utenti a gestire gli ambienti virtualizzati. Tra i nuovi strumenti, c’è la possibilità di acquisire e stampare pagine web particolarmente lunghe. Pagine che quindi non sono completamente visibili sullo schermo. Lo strumento Memoria libera consente di controllare velocemente quanta memoria RAM è disponibile con un semplice clic. E non solo: permette anche di recuperare la memoria disponibile per ottimizzarne il consumo sul Mac.

Vi sono tre edizioni del software. Queste sono: Parallels Desktop 14 per Mac, Parallels Desktop per Mac Pro Edition e Parallels Desktop per Mac Business Edition. La prima è disponibile sia nella formula ad abbonamento che in licenza perpetua. Parallels Desktop per Mac Pro Edition e Business Edition sono invece disponibili solo con un abbonamento annuale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dello sviluppatore.