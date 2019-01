Windows 7 e Windows 10 Mobile si avviano entrambi verso la fine del loro ciclo di vita. Le date sono ufficialmente note, in un caso già da tempo, nell’altro con una formalizzazione più recente.

Windows 10 Mobile versione 1709, rilasciata a ottobre 2017, è l'ultima versione di Windows 10 Mobile. Microsoft terminerà il supporto di Windows 10 Mobile il 10 dicembre 2019.

Windows 7

Per quanto riguarda Windows 7, la end-of-life è già nota da tempo. A un anno di distanza dal termine del supporto, Microsoft ha ritenuto opportuno offrire un reminder per tutti gli utenti.

Dopo il 14 gennaio 2020, Microsoft terminerà il supporto per Windows 7. Ciò significa che l’azienda non fornirà più aggiornamenti di sicurezza o supporto tecnico per Pc con Windows 7.

Dopo quella data sarà possibile continuare a utilizzare Windows 7. Tuttavia, avvisa Microsoft, una volta terminato il supporto, il Pc diventerà più vulnerabile ai rischi per la sicurezza. Ciò poiché, pur continuando a funzionare Windows, il Pc smetterà di ricevere aggiornamenti di sicurezza e delle funzionalità. Ed è noto quali possano essere le conseguenze del lasciare un computer sprovvisto di aggiornamenti periodici di sicurezza ed esposto ai pericoli.

La raccomandazione di Microsoft è chiaramente quella di passare a Windows 10, sistema operativo di attuale generazione. Gli utenti che dispongono di Microsoft 365 Business e di licenza Windows 7, 8 o 8.1 Pro, possono eseguire l'aggiornamento gratuitamente.

Maggiori informazioni, e istruzioni su come passare a Windows 10, sono disponibili sul sito di supporto Microsoft, a questo link.

Windows Mobile

Anche per Windows Mobile Microsoft aveva fatto capire da tempo che il ciclo di vita del prodotto stava per giungere al termine. Da poco Microsoft ha anche reso nota la data ufficiale.

Il sito di supporto per Mobile (raggiungibile a questo link) è stato anch’esso aggiornato di recente a tal proposito.

Microsoft dichiara che Windows 10 Mobile versione 1709, rilasciata a ottobre 2017, è l'ultima versione di Windows 10 Mobile. E che Microsoft terminerà il supporto il 10 dicembre 2019. Tale data di fine supporto si applica a tutti i prodotti Windows 10 Mobile, inclusi quelli Enterprise.

Anche per l’edizione Mobile rimane dunque meno di anno di vita utile. Dopo quella data, gli utenti di Windows 10 Mobile non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza, fix, opzioni di supporto e assistenza gratuite o aggiornamenti dei contenuti tecnici online da parte di Microsoft.

E se per Windows 7 l’alternativa è in casa, risulta più curiosa la raccomandazione nel caso dell’edizione Mobile. Microsoft consiglia infatti agli utenti Windows 10 Mobile di passare a un dispositivo Android o iOS.

Peraltro, sui device Android e iOS supportati, Microsoft offre la presenza delle proprie app mobile.