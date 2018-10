La procedura d’installazione e configurazione dell’Aggiornamento di Windows 10 ottobre 2018 poteva causare la perdita di dati, in alcune circostanze.

Dopo il rilascio dell’update erano infatti emersi report di alcuni utenti che segnalavano la sparizione di file dopo l'aggiornamento.

Windows ha poi identificato la natura del problema, che quindi effettivamente esisteva. Lo aveva spiegato in un post sul blog John Cable, Director of Program Management, Windows Servicing and Delivery.

Ne abbiamo parlato qui in maniera più estesa. La perdita dei dati si verificava se Known Folder Redirection (KFR) era stato precedentemente abilitato, ma i file erano rimasti nel percorso originale.

Nel nostro articolo abbiamo anche spiegato cosa fare per chi sia stato colpito da questo problema.

Microsoft ha dunque sospeso temporaneamente il rilascio dell’Aggiornamento di Windows 10 ottobre 2018. E ha rilasciato, solo per la comunità Windows Insider, una versione aggiornata dell’update.

Nuova build dell’update di Windows 10

Ora Microsoft ha rilasciato una ulteriore nuova build per l’aggiornamento di ottobre. Si tratta della Windows 10 October 2018 Update Build 17763.104 (KB4464455).

La distribuzione è naturalmente ancora ristretta ai Windows Insider, nei canali Slow Ring e Release Preview.

La nuova build è un Cumulative Update che contiene una serie di fix.

È stato risolto il problema per cui dettagli incorretti venivano mostrati nel Task Manager sotto la scheda Processi.

Risolto un problema di IME non funzionante in alcuni casi, nel primo processo di una sessione di Microsoft Edge.

È stato risolto un problema di applicazioni in alcuni casi non funzionanti dopo il risveglio dal Connected Standby.

Risolti diversi problemi che causavano problemi di compatibilità delle applicazioni con antivirus di terze parti e prodotti di virtualizzazione .

. Sono stati anche risolti diversi problemi di compatibilità di driver.

Non ci sono novità per la distribuzione ad ampio spettro agli utenti finali, che risulta al momento ancora sospesa.