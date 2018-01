Windows 10, le funzioni principali dell’Insider Build 17074

Microsoft ha rilasciato la Windows 10 Insider Preview Build 17074. Il nuovo aggiornamento migliora Quiet Hours, che comporrà automaticamente le notifiche, mentre è prevista anche la compilazione automatica dei moduli in Microsoft Edge.

Come ci si potrebbe aspettare, la prima Insider build di Microsoft del 2018 è di grandi dimensioni. Anche se la maggior parte delle modifiche potrebbe essere classificata come cosmetica piuttosto che sostanziale, una delle aree più significative di miglioramenti include ebook, la cui interfaccia ora è più facile da usare e coerente.

Le protezioni contro Spectre e Meltdown

Vale anche la pena di notare che, mentre Microsoft ha riferito che ha implementato delle patch per le vulnerabilità Spectre e Meltdown nel suo rollup di gennaio, la nuova patch include anche mitigazioni per proteggere Windows Insiders da entrambe le vulnerabilità.

Ecco le funzioni principali del nuovo Insider Build 17074qq di Windows.

Quiet Hours permette di lavorare ininterrottamente. Una delle caratteristiche più importanti della nuova costruzione è una versione migliorata di Quiet Hours, che è possibile programmare come una funzione Non disturbare. Mentre Quiet Hours è attivo, l’utente non riceverà più tutte le notifiche che potrebbero essere ristrette alle persone e applicazioni degne di nota. Quiet Hours si attiva automaticamente durante il gioco, in particolare un gioco DirectX esclusivo a schermo intero. Windows avvierà la funzione mentre si sta duplicando il display, assicurando che nessuna e-mail indesiderata interrompa la presentazione. L'eccezione saranno i contatti MyPeople, in quanto le persone legate alla propria barra delle applicazioni saranno automaticamente in grado di "sfondare".

Le carte di credito sono ora memorizzate in Edge. Questa è una caratteristica molto attesa da Microsoft Edge: sono passati otto anni da quando Chrome ha aggiunto l'autofill nel proprio canale beta. Microsoft Edge memorizzerà la carta di credito nel browse, ed è possibile selezionare la carta da un menu a discesa per auto-popolare le informazioni. Le informazioni del Cvv non vengono mai salvate, quindi dovrete memorizzarle o comunque estrarre la scheda.

Microsoft ha migliorato l’uso di ebook. Prima di tutto, la società ha dato agli ebook archiviati come Epub, Pdf e Reading View un nuovo look. Inoltre è possibile leggerli in modalità a schermo intero. Ed Edge fa un lavoro migliore nel tenere traccia di progressi e appunti così come l’ebook è in grado di spostarso tra i dispositivi.

Microsoft ha aggiunto il supporto per Epub Media Overlay. È un nome di fantasia per un'esperienza audiolibro personalizzata, dove Edge evidenzierà le parole mentre il narratore le legge. Infine, la libreria di Microsoft farà anche dei suggerimenti se la libreria ebook è vuota.

La scrittura a mano aggiunta ai campi di testo. Una sfida che Microsoft deve affrontare con l'offerta di tanti modi per inserire i dati in Windows è che non tutti progrediscono allo stesso ritmo. L'enfasi di Microsoft in questi giorni è sulla penna, che ha migliorato le proprie prestazioni. La penna ha ricevuto un miglioramento della grafia che si attiva quando la penna tocca un campo di testo. In questo modo non bisogna armeggiare con la tastiera del software in modalità tablet. E Windows 10 riconosce ora il testo "scritto" all'interno dei campi di testo.